خبرنامه گویا - پیروزی پاری‌سن‌ژرمن در رقابت‌های اروپایی بار دیگر صحنه‌هایی را در خیابان‌های پاریس رقم زد که بیش از آنکه یادآور جشن قهرمانی باشد، تصویر آشوب، آتش‌سوزی و درگیری را به نمایش گذاشت. ویدئویی که ایلان ماسک با عنوان «مشکلات در پاریس» منتشر کرده، خیابان‌هایی مملو از دود، موتورسیکلت‌ها و اسکوترهای در حال سوختن، نیروهای پلیس ضدشورش و جمعیت‌های پراکنده‌ای را نشان می‌دهد که در میان هرج‌ومرج شبانه در حال فرار هستند.

منتقدان سال‌هاست هشدار می‌دهند که تکرار این ناآرامی‌ها تنها یک مسئله فوتبالی نیست و ریشه‌های عمیق‌تری در بحران‌های اجتماعی و چالش‌های ادغام فرهنگی در حاشیه‌نشین‌ترین مناطق شهری فرانسه دارد. هرچند حامیان این دیدگاه با مخالفانی روبه‌رو هستند که چنین آشوب‌هایی را به رفتار بخشی از هواداران فوتبال در شهرهای دیگر جهان نیز نسبت می‌دهند.

Problems in Paris pic.twitter.com/KOU8r5UF4S -- Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2026

