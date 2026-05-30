به گزارش همشهری آنلاین، فرخ نگهدار، فعال سیاسی دهه ۶۰ ایران، در گفت و گو با تلویزیون اینترنتی همشهری گفت: «تنها در صورت ورود نیروی زمینی در ایران می توان براندازی کرد و آن هم در صورتی است که نیروی خارجی قوی در کار باشد و توازن را به هم بزند. حتی دشمن با قوه قهریه هم ممکن است شکست بخورد!»
خبرنامه گویا - این اظهارات از سوی چهرهای مطرح میشود که در سالهای اخیر بارها با مواضعی نزدیک به روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره اپوزیسیون، تحریمها و تغییر نظام شناخته شده است.
فرخ نگهدار: براندازی در ایران قابل اجرا نیست pic.twitter.com/A2dh27j7pN-- gooya (@gooyanews) May 30, 2026
اهمیت مصاحبه فرخ نگهدار از رهبران سابق سازمان فداییان خلق (اکثریت) بیش از خود اظهارات، به تریبون آن بازمیگردد. رسانههای وابسته به ساختار رسمی جمهوری اسلامی در حالی به سخنان نگهدار برجستهسازی میدهند که حکومت با نارضایتیهای گسترده و شکاف عمیق میان خود و بخشهایی از جامعه روبهرو است. منتقدان میگویند تقلیل بحث تغییر سیاسی در ایران به سناریوی «تهاجم نظامی خارجی»، نادیده گرفتن مطالبات و اعتراضات داخلی سالهای اخیر است.
