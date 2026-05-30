عبدالکریم سروش از امریکا: ناکامی دشمنان علیه ایران موجب شگفتی جهانی شد

نورنیوز، عبدالکریم سروش در سخنانی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح ایران، ایستادگی سپاه و ارتش را «مایه غرور ملی و موجب شگفتی جهانیان» توصیف کرد.

وی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌های مخالف، گفت ناکامی متجاوزان علیه ایران باعث نارضایتی و واکنش تند حامیان آنان شده است.

سروش تأکید کرد کسانی که به گفته او «در کنار بیگانگان قرار گرفته‌اند»، در این رویدادها نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

دکتر عبدالکریم سروش حامی سپاه تروریستی، با ادبیات «بزک» جنگ، از جابه‌جایی شناختیِ مسوولیت در علت جنگ استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی با جنایت بی‌سابقه‌اش در دی‌ماه‌ و شروع جنگ به دلیل موضوع هسته‌ای فراموش شده و مظلوم جنگ ‌‌و مدافع ملت، جا زده می‌شود.

-- Bardia Mousavi (@BardiaMousavi_) May 29, 2026

خبرنامه گویا - عبدالکریم سروش بخش مهمی از اعتبار و شهرت بین‌المللی خود را با نقد حکومت دینی، مخالفت با استبداد مذهبی و دفاع از قرائت‌های سازگارتر با آزادی و دموکراسی به دست آورد. توضیح بسیاری از جوایز و رتبه‌بندی‌هایی که طی دو دهه گذشته دریافت کرد نیز بر همین مبنا بود؛ از معرفی او به عنوان «صدای دموکراتیک ایران» تا تأکید بر نقش او در به چالش کشیدن مبانی فکری جمهوری اسلامی. با این حال، سروش که سال‌هاست خارج از ایران و در آمریکا زندگی می‌کند، امروز در ویدیویی که با استقبال رسانه‌های نزدیک به حکومت بازنشر شد، از «شگفتی جهانی» نسبت به عملکرد سپاه سخن می‌گوید و مخالفان حکومت را هدف حمله قرار می‌دهد.

مسئله فقط یک موضع‌گیری سیاسی نیست. تناقض اصلی آنجاست که چهره‌ای که سال‌ها با عنوان منتقد تئوکراسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، امروز از ادبیاتی استفاده می‌کند که منتقدان حکومت را در جایگاه متهم و «همراه بیگانه» قرار می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که دوباره پرسش درباره کل پروژه اصلاح‌طلبی دینی را زنده می‌کند؛ جریانی که مدعی نقد مبانی فکری جمهوری اسلامی بود، اما در بزنگاه‌های حساس بارها به مواضعی نزدیک شده که فاصله چندانی با روایت رسمی حکومت ندارد.