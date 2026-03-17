رادیو بین المللی فرانسه - ناصر اعتمادی
روزنامۀ نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت که محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتگوهای منظم خود با دونالد ترامپ از رئیسجمهوری ایالات متحد آمریکا خواسته است که ضربات نظامی بر جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده و ادامه بدهد.
این توصیه یادآور درخواست مشهور ملک عبدالله برای «قطع کردن سر مار» در تهران است که سپس به دکترین اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حملات هفتم اکتبر حماس تبدیل شد.
گزارشها حاکی است که محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتگوهای خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحد آمریکا، از واشنگتن خواسته است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد.
روزنامۀ نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ در جریان درگیریهای جاری با ایران تماسها و گفتگوهای منظمی با رهبران عرب منطقه داشته و در این میان بیش از همه با محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، در تماس بوده است.
به گفتۀ این منابع، ولیعهد عربستان در این گفتگوها از رئیسجمهوری آمریکا خواسته است که «ضربه زدن به ایران را با شدت ادامه دهد» و در برابر رژیم تهران رویکردی سختگیرانه در پیش بگیرد. این موضع یادآور توصیهای است که سالها پیش ملک عبدالله، پادشاه فقید عربستان سعودی، به واشنگتن گفته شده بود.
او در گفتگو با مقامهای آمریکایی خواسته بود که برای مهار جمهوری اسلامی «سر مار قطع شود» عبارتی که بعدها به نمادی از سیاست سختگیرانه عربستان و سپس دکترین اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
در همین حال، گزارشها حاکی است که محمد بنسلمان روز دوشنبه با محمد بن زاید، رئیس امارات متحدۀ عربی، نیز درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. شبکه العربیه گزارش داده است که رهبران دو کشور در این دیدار هشدار دادهاند که «ادامۀ حملات ایران به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خطرناک است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند».
رهبران عربستان و امارات در عین حال تأکید کردهاند که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تلاشهای خود برای دفاع از قلمروشان و حمایت از امنیت منطقه ادامه خواهند داد. با وجود افزایش تنشها، برخی منابع منطقهای میگویند که دولتهای عرب خلیج فارس همچنان از ورود مستقیم و علنی به درگیری نظامی با ایران خودداری کردهاند. یکی از دلایل این احتیاط نگرانی از تشدید حملات موشکی و پهپادی تهران و گسترش اهداف احتمالی آنها است.