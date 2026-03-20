Friday, Mar 20, 2026

صفحه نخست » نائینی از «نمره ۲۰» گفت؛ چند ساعت بعد در حمله اسرائیل کشته شد

dd.jpgروابط عمومی سپاه پاسداران، روز جمعه ۲۹ اسفند ماه در پیامی از کشته شدن علی‌محمد نائینی، سخنگوی این سازمان خبر داد. بر اساس این بیانیه، نائینی «در سحرگاه آخرین روز از ماه مبارک رمضان» کشته شده است.

نائینی پیش از کشته شدن در سخنانی با دادن «نمره ۲۰» به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود: «سپاه برای دشمن شگفتانه دارد.»

او همچنین چند روز قبل از مرگ مردم را درباره برگزاری چهارشنبه‌سوری تهدید کرده بود و از داشتن «شگفتانه» برای جنگ صحبت کرده بود.

ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد، نائینی طی سالیان متمادی، مسئولیت‌های متعددی در حوزه‌های تبلیغاتی و سخنگویی بر عهده داشت و در دو سال اخیر، به عنوان مهره اصلی تبلیغات سپاه پاسداران تحت حاکمیت رژیم تروریستی فعالیت می‌کرد.

