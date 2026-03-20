روابط عمومی سپاه پاسداران، روز جمعه ۲۹ اسفند ماه در پیامی از کشته شدن علی‌محمد نائینی، سخنگوی این سازمان خبر داد. بر اساس این بیانیه، نائینی «در سحرگاه آخرین روز از ماه مبارک رمضان» کشته شده است.

نائینی پیش از کشته شدن در سخنانی با دادن «نمره ۲۰» به جمهوری اسلامی اعلام کرده بود: «سپاه برای دشمن شگفتانه دارد.»

او همچنین چند روز قبل از مرگ مردم را درباره برگزاری چهارشنبه‌سوری تهدید کرده بود و از داشتن «شگفتانه» برای جنگ صحبت کرده بود.

ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد، نائینی طی سالیان متمادی، مسئولیت‌های متعددی در حوزه‌های تبلیغاتی و سخنگویی بر عهده داشت و در دو سال اخیر، به عنوان مهره اصلی تبلیغات سپاه پاسداران تحت حاکمیت رژیم تروریستی فعالیت می‌کرد.

روز جمعه ۲۹ اسفند سپاه پاسداران کشته‌شدن سخنگوی این نیروی نظامی در حملات اسرائیل و آمریکا را تایید کرد. علی محمد نائینی در آخرین سخنانش از داشتن «شگفتانه» برای جنگ گفته بود و چند روز قبل از مرگ نیز حامیان شاهزاده رضا پهلوی و مردم را درباره برگزاری چهارشنبه‌سوری تهدید کرده بود.

