صفحه نخست » ۱۳ بسیجی در حمله به ایست بازرسی در تبریز کشته شدند

روابط عمومی سپاه استان آذربایجان شرقی اعلام کرد در پی حمله شامگاه پنج‌شنبه به یک ایست بازرسی در منطقه قراملک تبریز، ۱۳ بسیجی کشته و ۱۸ نفر دیگر مجروح شدند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت احتمال افزایش آمار کشته‌شدگان حمله به ایست بازرسی در تبریز وجود دارد.

اسماعیل احمدی، مسئول اطلاعات سازمان بسیج کشته شد

اسماعیل احمدی، مسئول اطلاعات سازمان بسیج و معاون غلامرضا سلیمانی، رییس این سازمان کشته شده است. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی در خصوص اسماعیل احمدی، نوشت: «او یکی از مهم‌ترین ارکان سازمان بسیج بود و مسئولیت امنیتی مهمی بر عهده داشت.»

کاووس دهرودی، فرمانده یگان ویژه استان فارس کشته شد

به گزارش فارس کاووس درویشی از نیروهای نوپو فراجا بود که در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی به خیابان سمیه شیراز کشته شد.

