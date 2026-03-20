Friday, Mar 20, 2026

صفحه نخست

mokhber.jpgمحمد مخبر: پس از جنگ شاهد پایان آقایی دلار و ایجاد تقاضا برای ریال خواهیم بود

ایران اینترنشنال - محمد مخبر، مشاور علی خامنه‌ای در شبکه ایکس نوشت نتیجه «پیروزی» جمهوری اسلامی در جنگ و «تعیین رژیم جدیدی» برای تنگه هرمز، «تضعیف پترودلار و آغازی بر پایان آقایی دلار، ایجاد تقاضا برای ریال، درآمد مطمئن برای ایران و تبدیل جمهوری اسلامی از کشور تحریم‌شونده به تحریم‌کننده» است.

او افزود: «ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمی‌خواهد.»

پاداش ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعاتی درباره ۵ فرمانده ارشد سپاه پاسداران

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره پنج تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تا ۱۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.

در این اطلاعیه، احمد وحیدی به‌عنوان «فرمانده کل سپاه پاسداران» معرفی شده است.

همچنان اسامی علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپاد هوافضای سپاه، حمیدرضا لشکریان، فرمانده قرارگاه سایبری سپاه و مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، در این فهرست به چشم می‌خورد.

