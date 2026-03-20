محمد مخبر: پس از جنگ شاهد پایان آقایی دلار و ایجاد تقاضا برای ریال خواهیم بود

ایران اینترنشنال - محمد مخبر، مشاور علی خامنه‌ای در شبکه ایکس نوشت نتیجه «پیروزی» جمهوری اسلامی در جنگ و «تعیین رژیم جدیدی» برای تنگه هرمز، «تضعیف پترودلار و آغازی بر پایان آقایی دلار، ایجاد تقاضا برای ریال، درآمد مطمئن برای ایران و تبدیل جمهوری اسلامی از کشور تحریم‌شونده به تحریم‌کننده» است.

او افزود: «ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمی‌خواهد.»

