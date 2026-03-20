شگفتانه هایی در راه است
در پیامی منتسب به اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، که در رسانههای ایران منتشر شده، از گروههای نیابتی بهدلیل ورود به جنگ در حمایت از جمهوری اسلامی تقدیر شده و آمده است که این جبهه «شگفتانههایی» نیز در پیش دارد.
در این پیام منتسب به قاآنی که خطاب به «فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت» و «رزمندگان بدون مرز انقلاب اسلامی» منتشر شده، تاکید شده است که «جبهه حق» هر روز توانمندتر و مقتدرتر خواهد شد و «بهزودی شاهد شکست مفتضحانه» دشمنان خواهد بود.
حملات امروز اسرائیل به ۱۳۰ پایگاه و زیرساخت نظامی و دفاعی ایران
رادیو بین المللی فرانسه - ارتش اسرائیل اعلام کرد که در موجی از حملات هوایی به تهران و چند شهر دیگر ایران، بیش از ۱۳۰ زیرساخت نظامی و دفاعی را هدف قرار داده است. این حملات به گفته رسانههای ایرانی به کشته شدن علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، انجامیده است.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این حملات بامداد جمعه با هدف تضعیف توان موشکی، پهپادی و سامانههای پدافندی ایران در مناطق مختلف، از جمله تهران، پارچین، کرمان، اراک و بندرلنگه انجام شده است. همزمان گزارشهایی از وقوع انفجار در پایتخت و دیگر شهرهای ایران منتشر شده که بخشی از آنها از سوی رسانههای ایرانی نیز تأیید شده است.
در ادامه این عملیات، نیروی هوایی اسرائیل از آغاز موج دوم حملات در منطقه نور در شرق تهران خبر داد. همچنین رسانههای نزدیک به سپاه گزارش دادهاند که در جریان حملهای در بندرلنگه، چندین شناور تجاری و غیرنظامی دچار آتشسوزی شدهاند.
ارتش اسرائیل هدف از این عملیات را کاهش توان حملات رژیم ایران و گسترش برتری هوایی خود اعلام کرده است. در همین حال، بر اساس برآوردهای نهادهای مستقل، شمار کشتهشدگان در سه هفته اخیر در ایران به بیش از سه هزار نفر رسیده که شامل غیرنظامیان، نیروهای نظامی و افراد با هویت نامشخص است.