نماینده جمهوری اسلامی در نشست آژانس، ۱۱ اسفند اعلام کرد آمریکا و اسرائیل روز پیش از آن، به تاسیسات هسته‌ای نطنز حمله کردند.

این سازمان گزارش داد: «هیچ خسارت رادیولوژیکی پیش‌بینی نمی‌شود و اثر جدیدی در خود تاسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز نیز مشاهده نشده است.»

آژانس، ۱۲ اسفند اعلام کرد در پی حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگی که از ۹ اسفند آغاز شد، بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای نطنز آسیب دیده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باید از هرگونه خطر وقوع یک حادثه هسته‌ای جلوگیری شود.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد بر اساس نتایج بررسی‌ها، «هیچ‌گونه نشت مواد پرتو‌زا در این مجتمع گزارش نشده» است.

طبق گزارش کان، آمریکا در حمله اول فروردین برای هدف قرار دادن سایت هسته‌ای نطنز، از بمب‌های «سنگرشکن» استفاده کرده است.

ایران اینترنشنال - شبکه کان اسرائیل شنبه اول فروردین گزارش داد حمله به تاسیسات غنی‌سازی نطنز از سوی ایالات متحده انجام شده است.

رضا نجفی گفت: «دیروز دوباره به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت ایران حمله شد.»

گروسی، ۲۸ اسفند در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد: «هیچ جنگی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کند و تنها راه درک واقعی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بازرسی مستقیم و حضور در محل است.»

او گفت: «حملات نظامی به تاسیسات فیزیکی آسیب زده اما دانش فنی، تجهیزات و ظرفیت‌های صنعتی ایران همچنان باقی مانده و برای کنترل این برنامه، نیاز به چارچوب توافق‌شده و مذاکرات دیپلماتیک است.»

گروسی تاکید کرد: «هر‌‌چند من نسبت به معیارهایی مانند روز، دقیقه یا ماه شک دارم - زیرا همه چیز نسبی است - اما برداشتم این است که پس از پایان عملیات نظامی، هنوز با مسائل بزرگی روبه‌رو خواهیم بود که محور این موضوع بوده‌اند، و به ویژه موجودی اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد که نزدیک به حد لازم برای ساخت بمب است، همچنان در همان مکان باقی خواهد ماند.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۰ بهمن، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای شرکت «پلنت لبز» نوشت جمهوری اسلامی در سایت‌های هسته‌ای نطنز و اصفهان اقدام به احداث سقف بر روی ساختمان‌های آسیب‌دیده کرده است.

این ساختمان‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حملات هوایی اسرائیل و سپس آمریکا قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، این نخستین نشانه فعالیت عمده در این مراکز از زمان آن حملات بود.

به گفته مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سانتریفیوژها در ایران اکنون سریع‌ترین و کارآمدترین ماشین‌ها هستند و ایرانی‌ها نحوه ساخت آن‌ها را می‌دانند: «ممکن است مکان‌هایی خارج از تاسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد، کارگاه‌ها و ده‌ها کارگاه دیگر. به همین دلیل هنوز نیاز به چارچوب توافق‌شده و نظارت دقیق داریم.»

او درباره محل‌های نگهداری مواد هسته‌ای در ایران نیز گفت اکثریت مواد در اصفهان است، بخشی در نطنز و بخش‌های دیگر نیز وجود دارد.