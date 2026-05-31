ویدیوهای تبلیغاتی-سفارشیِ «علیرضا دبیر»!؟
خبرنامه گویا - موج ویدیوهای تبلیغاتی پیرامون علیرضا دبیر همچنان ادامه دارد. در این کلیپها، رئیس فدراسیون کشتی معمولاً در حال بازدید از پروژههای عمرانی، گفتوگو با مهندسان یا حضور در کنار کارگران دیده میشود؛ تصاویری تکراری که بیشتر به کمپینهای چهرهسازی سیاسی شباهت دارند تا فعالیتهای یک مدیر ورزشی.
پرسش اصلی اینجاست که این نمایشهای پرحجم تبلیغاتی چه ارتباطی با وظایف فدراسیون کشتی دارد؟ منتقدان میگویند حجم تعریف و تمجیدها و تمرکز مداوم بر شخص رئیس فدراسیون، بیش از آنکه در خدمت ورزش باشد، به رزومهسازی برای آیندهای فراتر از کشتی شباهت دارد.
ویدیوهای تبلیغاتی-سفارشیِ «علیرضا دبیر» تمامی ندارد!-- انتخاب (@Entekhab_News) May 30, 2026
طی هفتههای گذشته، چندین ویدیو از علیرضا دبیر توسط فدراسیون کشتی در تیراژ وسیع و در قالبهای کاملاً تبلیغاتی با جملاتی قصار پیرامون «دبیر» منتشر شده که در حال صحبت با مهندسین پروژه یا کارگران ساختمانی نشان میدهد.
