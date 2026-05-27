ایران اینترنشنال - خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منابع آگاه نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است در ساعات آینده بهصورت یکطرفه اعلام کند که توافق جمهوری اسلامی و آمریکا نهایی شده است.
فارس نوشت این اقدام احتمالی از سوی ترامپ با هدف اعمال فشار و القای توافق به افکار عمومی، پیش از رفع کامل اختلافات، ارزیابی میشود.
با این حال، یک عضو تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در گفتوگو با فارس تاکید کرد هنوز برخی موارد حلنشده باقی مانده و تا زمانی که همه موضوعات مدنظر جمهوری اسلامی حل نشود، «هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی در صورت رفع کامل این موارد، رسما نتیجه را اعلام خواهد کرد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به گزارشها درباره جزییات توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا، در شبکه ایکس، نوشت: «اگرچه پیشنویس است و چیزی قطعی نیست اما متناسب با پیروزی بزرگ ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه نیست.»
تصویر مجتبی خامنه ای در صداوسیما
