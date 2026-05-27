با دستور مقتدی صدر گروه «سرایا السلام» به دولت عراق میپیوندد؛ ضربهای دیگر به ساختار نیابتیهای رژیم ایران
صدای آمريکا - مقتدی الصدر، یکی از رهبران مذهبی برجسته شیعیان عراق، جدایی «سرایا السلام» از جریان شیعی و الحاق آن به دولت عراق را اعلام کرد.
صدر روز چهارشنبه ۶ خرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، از جدایی گروه شبهنظامی شیعه عراقی «سرایا السلام» از جریان تحت رهبری خود و پیوستن آن به بدنه دولت عراق خبر داد. این اقدام با هدف ادغام نیروهای شبهنظامی در ساختار رسمی نظامی و امنیتی این کشور انجام شده است. او از گروههای مسلح خواست که روابط حزبی خود را کنار بگذارند و سلاحهای خود را به مقامات دولتی تحویل دهند.
او با اعلام خبر جدایی کامل سرایا السلام از جنبش ملی شیعه گفت: «دستور ادغام کامل در ساختارهای نظامی دولتی را صادر کردهام و خواستار پایان وابستگی حزبی گروههای مسلح هستم.» صدر در بیانیهای که پیرامون آن چه او «منافع عمومی» و لزوم اجتناب از «خطرات قریبالوقوع» پیش روی کشور توصیف کرد، افزود که این تصمیم با هدف قرار دادن همه تشکیلات نظامی تحت نظارت رسمی دولت است.
مقتدی صدر اعلام کرد که واحدهای سرایا السلام دیگر تحت هیچ ساختار مستقل یا سیاسی فعالیت نخواهند کرد و در عوض به بخشی از سیستم امنیتی رسمی عراق تبدیل خواهند شد.
صدر همچنین خواستار سازماندهی مجدد نهادهای غیرنظامی وابسته تحت چارچوب جدیدی به نام «بنیان المرصوص» (به معنای بنای مستحکم) شد و تصریح کرد: «این گروهها باید بدون ستاد، سلاح، لباس فرم، یا عناوین رسمی فعالیت کنند.»
مقتدی صدر ضمن قدردانی از خدمات اعضای سرایا السلام، خواستار وحدت تحت نظر نهادهای دولتی شد. او از همه جناحهای درون نیروهای «حشد الشعبی» خواست که از نفوذ سیاسی و فرقهای جدا شوند و سلاحهای خود را به طور کامل به دولت تحویل دهند.
گروه شبه نظامی «سرایا السلام» به عنوان یک شاخه مسلح همسو با جنبش صدر تشکیل شد. این گروه از سال ۲۰۱۴، پیش از آن که به تدریج در بحبوحه تحولات سیاسی در بغداد تغییر کند، نقش برجستهای را در مبارزه عراق علیه داعش ایفا کرد.
صدر بیانیه خود را با تأکید مجدد بر درخواست خود برای وحدت و اقتدار دولت بر تمام تشکیلات نظامی، با این عبارت به پایان رساند: «صلح، پایان کار است.»
این اعلامیه در لحظه حساسی در عراق منتشر میشود، برههای که بحثها در مورد آینده گروههای مسلح غیردولتی ادامه دارد و تلاشها برای جمعآوری سلاحها تحت کنترل دولت مرکزی همچنان یکی از مسائل مهم سیاسی است.
این اعلامیه همچنین در بحبوحه فشارهای مداوم ایالات متحده بر بغداد برای مهار نفوذ جناحهای مسلح تحت حمایت رژیم ایران که در داخل عراق فعالیت میکنند، منتشر میشود. واشنگتن بارها از دولت عراق خواسته است که همه سلاحها را تحت کنترل دولت قرار دهد و ساختارهای شبهنظامی را، که به هدف قرار دادن منافع آمریکا و تضعیف حاکمیت عراق متهم هستند، منحل کند.
در ماههای اخیر، تنشها پس از حملات گروههای همسو با رژیم ایران به تأسیسات ایالات متحده در عراق، تشدید شده و باعث درخواستهای مجدد آمریکا برای خلع سلاح و ادغام جناحهای مسلح در نهادهای رسمی دولتی شده است. این بیانیه در رسانههای مختلف نیز بازنشر شده است. از این رو پیوستن قریبالوقوع این گروه شیعی به دولت عراق میتواند ضربهای دیگر بر ساختار شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه محسوب شود.