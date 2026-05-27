امیرفرشاد ابراهیمی - صداوسیما کمیل خجسته، برادرزاده منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنهای رو آورده که بگه همه چی آرومه و اصلا هم درد نداشت !
این وسط تکلیف زن خامنه ای که مشخص نشد درباره پسراش هم گفت حرفی نمی زنم که بدتر کرد و معلوم شد اونا همیه چیزی شدن و دختر بزرگ خامنهای رو هم دیگه پذیرفت که آره کشته شده و زن و دختر مجتبی رو هم گفت آره همه با هم بودند کشته شدند ولی خال رو مجتبی نیفتاده!
مهمترینش هم این بود که گفت اعضای خانواده هنگام حمله پیش علی خامنهای نبودند ولی هرکدام در بخشهای مختلف همان ناحیه مستقر بودند که همه اونجاها رو هم !
مجری پرسید آیا همه در یک محل حضور داشتند که خجسته پاسخ داد حملات به چند نقطه مختلف انجام شده است.
در واقع این مصاحبه بجای اصلا هم درد نداشت و همه چی خوبه معلوم شد نه همه به دیار فنا رفتند و آخرین ورژن تراپی بود خلاصه!
صداوسیما کمیل خجسته، برادرزاده منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنهای رو آورده که بگه همه چی آرومه و اصلا هم درد نداشت !-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) May 27, 2026
