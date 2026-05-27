ظهوریان: تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن شامل بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی است ایندیپندنت فارسی - میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی از مشهد، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اکس از جزئیات یک پیش‌نویس ۱۱ بندی مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا خبر داده است؛ محوری که به گفته او چارچوب اولیه یک تفاهم در حال بررسی را ترسیم می‌کند. بر اساس بندهای منتشرشده، ایران متعهد می‌شود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نرود و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم، سطح غنی‌سازی و سایر موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای، یک چارچوب مورد توافق دو طرف شکل بگیرد. همچنین در این پیش‌نویس آمده است که برنامه هسته‌ای ایران در طول مذاکرات «تعلیق» خواهد شد و در مقابل، آمریکا نیز از افزایش تحریم‌ها خودداری می‌کند. در بخش دیگری از این متن، اعلام خاتمه جنگ از جمله در لبنان و عدم استفاده از زور علیه یکدیگر، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و تعیین یک بازه ۶۰ روزه قابل تمدید برای نهایی‌سازی توافق مطرح شده است.

این پیش‌نویس همچنین شامل رفع محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز، خروج نیروهای آمریکایی از «محیط پیرامونی ایران» و باز شدن تنگه هرمز توسط ایران در همین بازه زمانی است؛ هرچند تعریف دقیقی از محدوده «محیط پیرامونی ایران» ارائه نشده است.



در بندهای اقتصادی نیز به وعده یک برنامه بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران، خاتمه تدریجی تحریم‌های اولیه و ثانویه، معافیت فروش نفت و پتروشیمی ایران و آزادسازی تدریجی وجوه مسدود شده ایران در صورت پیشرفت مذاکرات اشاره شده است.



این در حالی است که ظهر روز چهارشنبه صداوسیما نیز اعلام کرد به یک سند غیررسمی اولیه از چارچوب ۱۴ بندی تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا دسترسی پیدا کرده است؛ سندی که هنوز نهایی نشده اما در آن به موضوعاتی از جمله وضعیت تنگه هرمز و حضور نظامی آمریکا در منطقه اشاره شده است.



طبق گزارش صداوسیما، آمریکا در این پیش‌نویس متعهد به خروج نیروهای نظامی از اطراف ایران و توقف محاصره دریایی شده و در مقابل، ایران نیز بازگشت عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ را ظرف یک ماه پذیرفته است. همچنین مدیریت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با همکاری ایران و عمان پیش‌بینی شده و تأکید شده بدون سازوکار راستی‌آزمایی، هیچ اقدام عملی از سوی تهران انجام نخواهد شد.



در این گزارش آمده است که در صورت دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، امکان تبدیل آن به قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شده است.

کاخ سفید: گزارش رسانه‌های ایران درباره تفاهم‌نامه تهران واشینگتن کاملا «ساختگی» است



کاخ سفید اعلام کرد گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره بندهای تفاهم‌نامه احتمالی صحت ندارد و کاملا ساختگی است.



کاخ سفید افزود نباید به مطالب منتشرشده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی اعتماد کرد.