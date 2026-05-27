Wednesday, May 27, 2026

صفحه نخست » دعوا بر سر توافق با آمریکا به درون حاکمیت کشیده شد

ft.jpgفایننشال‌تایمز: تندروهای نزدیک به جبهه پایداری به مذاکره‌کنندگان با آمریکا حمله کردند

ایران اینترنشنال - فایننشال‌تایمز گزارش داد تندروهای جمهوری اسلامی به مذاکره‌کنندگان درباره توافق احتمالی با آمریکا حمله کرده‌اند؛ موضوعی که شکاف درون حاکمیت بر سر میزان عقب‌نشینی تهران برای پایان دادن به درگیری با واشینگتن را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، چهره‌های بانفوذ جبهه پایداری خواستار حفظ کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و خودداری از دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای شده‌اند و این موارد را «خط قرمز» توصیف کرده‌اند.

فایننشال‌تایمز نوشت این جریان از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که هدایت مذاکرات را بر عهده داشته، انتقاد کرده و گفته او از اختیارات داده‌شده از سوی مجتبی خامنه‌ای فراتر رفته است.

این گزارش افزود اختلاف‌ها در حالی بالا گرفته که میانجی‌ها در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به پیش‌نویس پیشنهادی‌اند؛ طرحی که می‌تواند آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی را ۶۰ روز تمدید کند، به بازگشایی تدریجی تنگه هرمز منجر شود و چارچوب گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند.

مطلب قبلی...
27.jpg
کمیل خجسته در صداوسیما
مطلب بعدی...
moqs.jpg
آیا عراق در آستانه یک چرخش است؟ تصمیم جنجالی مقتدی صدر درباره نیروهای مسلح

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one27.jpg
تهران حوالی میدان ولیعصر
daily20.jpg
درباره کمیل خجسته دوست پسر مجتبی خامنه ای چه میدانیم
goftar27.jpg
تجمع هندی های حامی حکومت در میدان کاج سعادت آباد تهران
oholic23.jpg
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید
daily7.jpg
دختر ایرج در مرکز توجه؛ تصاویر پربازدید ملیکا خواجه‌امیری
goftar21-1.jpg
حقایقی در مورد عاطفه رضوی؛ گریمور و بازیگر سینما و تلویزیون
daily26.jpg
امید دانا کیست
goftar26.jpg
نمایشگاه تیغ‌اندیشی‌های ابراهیم حقیقی با حضور چهره های سینمایی

از سایت های دیگر

چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
دخترهایی که دوست‌پسر ساخته هوش مصنوعی را ترجیح می‌دهند
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
daily26-1.jpg
این تصاویر ناصر حجازی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy