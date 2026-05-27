خبرگزاری فاکسنیوز در گزارشی به تشریح شرایط بسیار غیرعادی و پیچیده مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پرداخته است. طبق ادعاهای مطرحشده در این گزارش، برخی مقامها و کارشناسان مبارزه با تروریسم میگویند مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، همچنان مخفی است و ارتباط او با طرف آمریکایی از طریق شبکههای مخفی پیکهای ارتباطی انجام میشود. به طوری که پیامها با تاخیر چندروزه ردوبدل میشوند.
آنها مدعی شدند این سازوکار بیسابقه به این معنا است که واشنگتن در حال مذاکره بر سر توافقی بسیار حساس با طرف مقابلی است که کاملا نامرئی است، هدف مستقیم حملات احتمالی محسوب میشود و نمیتواند آشکارا در انظار عمومی حاضر شود.
مجتبی خامنهای از حمله ۲۸ فوریه اسرائیل و آمریکا که پدرش در آن کشته شد، نزدیک به سه ماه است که در اختفا به سر میبرد، زیرا این باور وجود دارد که او اکنون یک هدف مشخص عملیاتی است و هر مشاهده تاییدشدهای از او در حکم یک مختصات جغرافیایی است.
ایندیپندنت فارسی - به باور کارشناسانی که فاکسنیوز از آنها نقلقول کرده، سیستم پیکهایی که برای انتقال پیامها استفاده میشوند، یک سازوکار موقت یا انتقالی نیست، بلکه اساس شیوه حکمرانی او است. به گفته این ناظران، هر توافق احتمالی آمریکا با ایران باید با رهبری تنظیم شود که در اختفا به سر میبرد و بقای او شرط اجرای توافق است؛ وضعیتی که با الگوی معمول توافقهای کنترل تسلیحات تفاوت دارد.
پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم به خبرنگاران درباره اینکه چرا روند توافق دچار تاخیر شده است، گفته بود: «مسئله پاسخها است. وقتی وارد جزئیات بعضی از این مسائل میشوید، باید منتظر پاسخ بمانید و کمی بیشتر از معمول طول میکشد تا ایرانیها پاسخ بدهند.»
به گزارش فاکسنیوز، این حرف روبیو به نوعی تایید رسمی تاخیر ناشی از سیستم پیکهای ارتباطی است وروبیو در واقع ویژگیهای ساختاری مذاکره با رهبری را که هیچکس نمیتواند محل او را پیدا کند، توصیف کرده است.
به گفته پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مجتبی خامنهای در عملیات «خشم حماسی» هدف قرار گرفت و «زخمی و احتمالا دچار تغییر ظاهری شدید» شد. همسر و پسرش نیز در همان حمله کشته شدند.
اکنون حتی مقامهای عالیرتبه حکومت ایران هم نمیدانند او کجا است. این مسئله باعث میشود هر اطلاعاتی که به مجتبی خامنهای میرسد، قدیمی باشد و پاسخهای او نیز با تاخیری قابلتوجه منتقل شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایران و آمریکا همچنان در حال گفتگو برای رسیدن به توافقیاند که به جنگ آغازشده در ۲۸ فوریه، پایان دهد.
با توجه به وضعیت نامشخص مجتبی خامنهای، فاکسنیوز نوشت اکنون پرسش اصلی برای واشنگتن این نیست که چارچوب توافق با چه سرعتی امضا میشود. پرسش این است که وقتی امضای طرف مقابل از طریق یک پیک به دست آمریکا میرسد، سازوکار اجرای توافق چگونه خواهد بود.
دونالد ترامپ پیش از این به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا «مجتبی خامنهای هم یک هدف حمله است یا نه» پاسخ نداده، اما قبلا گفته بود هر کسی جانشین علی خامنهای شود، در صورتی که آمریکا با آن موافقت نکرده باشد، مدت زیادی دوام نمیآورد. اسرائیل نیز اعلام کرده است هر جانشین علی خامنهای را هدف قرار خواهد داد.
با وجود این هشدارها، مقامهای جمهوری اسلامی ادعا میکنند حال محتبی خامنهای مساعد است و در مکانی بسیار امن با ارتباطات محدود پناه گرفته است.
در چنین شرایطی این پرسش برای بسیاری از ناظران مطرح است که آیا رهبر جدید جمهوری اسلامی اساسا در شرایطی قرار دارد که بتواند در صحنه عمومی ظاهر شود یا خیر. برخی تحلیلگران معتقدند سپاه پاسداران برای حفظ ساختار رسمی قدرت بیش از هر چیز به وجود یک «ولی فقیه» نیاز داشت و از همین منظر، رهبر جدید، حتی اگر به دلیل جراحات یا شرایط جسمی نتواند در انظار عمومی ظاهر شود، میتواند صرفا نقش صادرکننده احکام و تایید تصمیمهای کلان را ایفا کند.
در چنین سناریویی، سپاه پاسداران با استفاده از وضعیت جسمی نامعلوم مجتبی خامنهای و همچنین شرایط جنگی، ممکن است عملا ارتباط او را با سایر نهادهای حکومتی هم کنترل کند. در این صورت مقامهایی مانند اعضای دولت مسعود پزشکیان یا دیگر چهرههای ارشد نیز برای ارتباط با رهبر جدید ناچار خواهند بود از کانال سپاه اقدام کنند؛ وضعیتی که میتواند فرماندهان ارشد سپاه را هم در کنار محمدباقر قالیباف، عضو سابق این نهاد نظامی و رئيس فعلی مجلس شورای اسلامی، به بازیگران اصلی قدرت در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل کند.
