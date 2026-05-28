حامیان احمدی‌نژاد: او راه نجات ایران است

ایران وایر - در روزهای اخیر از سوی حامیان و نزدیکان احمدی‌نژاد برای شماری از خبرنگاران، نمایندگان مجلس و دیپلمات‌های خارجی ارسال شده که در آن، او به‌عنوان «راه نجات ایران» و چهره‌ای دارای توان عبور از بحران‌های داخلی و خارجی معرفی شده است.



در این متن، احمدی‌نژاد شخصیتی توصیف شده که نه در چارچوب «غرب‌گرایی» قابل تعریف است و نه «وابستگی به شرق». نویسندگان این تحلیل مدعی شده‌اند او در سال‌های اخیر تلاش کرده خود را به‌عنوان چهره‌ای مستقل معرفی کند که هم نسبت به «سلطه‌طلبی غرب» حساس است و هم نسبت به «وابستگی راهبردی به شرق» موضع انتقادی دارد.



در بخش دیگری از این متن آمده است که راه‌حل مورد نظر احمدی‌نژاد، «چرخش کورکورانه به غرب» نیست، بلکه تبدیل ایران به کشوری «مستقل، توسعه‌محور و قابل پیش‌بینی» است؛ کشوری که نه به «حیاط خلوت چین» بدل شود و نه به «متحد تابع غرب».



نویسندگان همچنین با اشاره به عملکرد دولت‌های نهم و دهم، احمدی‌نژاد را یکی از معدود چهره‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده‌اند که سابقه «اداره مستقیم دولت» و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی و عمرانی را دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی، برنامه‌ای اجرایی برای حل مشکلاتی چون تورم، بحران مسکن و بازتنظیم روابط خارجی ارائه کند.



در این تحلیل همچنین تاکید شده که احمدی‌نژاد را نباید صرفاً «چهره‌ای متعلق به گذشته» دانست، بلکه او می‌تواند پاسخی به بحران‌هایی چون «خلأ قدرت»، «بحران اجرایی»، «وابستگی خارجی» و «ناتوانی در تولید اجماع ملی» باشد.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر



بخش پایانی این متن به رابطه احتمالی احمدی‌نژاد و غرب پرداخته و مدعی شده است که اگر روزی تفاهمی میان او و کشورهای غربی شکل بگیرد، این امر نه از موضع وابستگی، بلکه حاصل «یک محاسبه متقابل» خواهد بود؛ زیرا به ادعای نویسندگان، غرب به ایرانی «باثبات و خارج از مدار نفوذ چین» نیاز دارد و ایران نیز برای عبور از بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی، ناگزیر از بازتنظیم روابط خارجی خود است.