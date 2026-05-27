من قاط زده ام! شما چطور؟!؛ ف. م. سخن

IMG_5839.png...حالا ممکنه یه عده بگن این مزخرفا چیه میگی و حوصله مون رو سر می بری این برنامه مثلا طنز هست و ما باید وسط این همه مصیبت بگیم و هار هار بخندیم اونوقت تو نشستی از اگزیستانسیالیسم و سارتر و کوفت و زهر مار میگی!.... باباجون یه لحظه دندون روو جیگر بذارید می رسم به حرف اصلی. من میخوام بگم که از حدود سه ماه پیش آمریکایی ها و اسرائیلی ها اومدند، گفتند که ما جمهوری اسلامی رو میزنیم. دعواشون شد، دعوا اوج گرفت. دعوایی که از قبل بود ولی این دعوا اوج گرفت. زدن شانتال پانتال جمهوری اسلامی رو یکی کردن. سدعلی رو کشتن سران نظام رو کشتن. از نه اسفند سال پیش تا الان. خیلی خوب بعد اومدن جلو یهو جنگ رو ول کردن گفتن مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم، معامله می کنیم. ببینید میخوام بگم چجوری همه چیز بی معنیه این حملات باعث شد اون چندتا چیزی هم که در اختیار مردم بود اونا هم ازشون گرفته بشه چیزای عادی مثل اینترنت یا چیزای مهمی مثل گرانی این دوتا چیزی که به صورت مستقیم تأثیر میذاشت روی زندگی مردم و در سطح بین‌المللی و مردم جهان تنگه هرمز و قیمت نفت یعنی این حملات اومد یک قوز بالای قوز شد، یک بدبختی هم بیشتر اضافه کرد این آقایون حکومت اسلامی هم که همینطور نشستن سر جاشون ببینید ما دچار چه حکایتی شدیم!
آقای آمریکا، آقای اسرائیل شما مگر هیتلر رو ندیده بودید؟ ببینید، هیچوقت یک روانی رو، یک سایکوپت رو تهدید نکنید تهدید نکنید که من می گیرم تو رو مجازات می کنم اگه تو فلان کارو بکنی، فلان بلا رو سرت میارم. چی میشه نتیجه ش؟ نتیجه ش این میشه که یارو به تو میخنده، هار هار هار هار! آقا ما رو تهدید داره میکنه! خُب بکن، هر کار میخوای بکنی بکن. آدم سایکوپات ترس نداره. هزینه ش رو هم که از جیب خودش نمیده، همه خسارت ها رو از مال مردم میده. به عبارت بهتر، وقتی سایکوپات رو شما نتونی سرجاش بنشونی، فقط اون نیست که خسارت میده مردمم باید خسارت بدن. اصلا با وقاحت میگه مردم باید خسارت بدن چون از من به قدر کافی حمایت نمی کنن. سایکوپات رو باید چیکار بکنی؟ باید بگیری چهار دست و پاشو، اگر رفتار انسانی داری ببندی، بکنی توی دیوونه خونه. همونجا تا ابد مثل رودولف هس نگهش داری. اگر هم این کاره نیستی، رفتار انسانی و سوسول بازی نداری و هزینه نمیخوای بدی باید یارو رو بکشیش. خلاصش کنی. جور ه دیگه نمیشه رفتار کرد. شما حالا اومدی این آقای سایکوپات یعنی جناب جمهوری نکبت اسلامی رو تحریک کردی، تهدید کردی، زدی، کشتیش، داره میخنده به شما. الان این آمده انتقام رو داره از مردم ایران، از مردم جهان، از شما، از دنیا میگیره. عین خیالش هم نیست که چی سرش اومده و یا چی سرش میاد....

