Wednesday, May 27, 2026

صفحه نخست » مجتبی خامنه ای واسطه شد

نماینده خامنه‌ای: می‌توانستیم ضربات بیشتری به آمریکا بزنیم اما خامنه‌ای موافقت نکرد

ایران اینترنشنال - عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده خامنه‌ای در سپاه: در طول جنگ می‌توانستیم اقدامات سنگین‌تری علیه آمریکا در منطقه انجام دهیم اما چون مردم خاورمیانه آسیب می‌دیدند، خامنه‌ای موافقت نکرد.

او افزود نقشه دشمن این است که ما را مقابل هم بگذارد.

حاجی‌صادقی گفت اگر «دشمن خطایی بکند»، روزهای «سخت‌تری» خواهد داشت و نیروی دریایی و سپاه پاسداران «فراتر از عملیات‌های وعده صادق» در برابر آن خواهند ایستاد.

نماینده خامنه‌ای در سپاه همچنین گفت آمریکا باید بپذیرد آنچه در خلیج فارس می‌گذرد و تنگه هرمز «تحت کنترل» نیروی دریایی جمهوری اسلامی است.

او تهدید کرد اگر آمریکا «دست به خطایی بزند» یا شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، جمهوری اسلامی «نه فقط در منطقه، بلکه فرای منطقه» را هم برای آمریکا تنگ خواهد کرد و «چنان دشمنان را پشیمان می‌کند که دیگر عذرخواهی او را هم دنیا نپذیرد.»

کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
