یورونیوز - دادگاهی در نیویورک روز چهارشنبه ۲۷ مه (۶ خرداد) یکی از عوامل کلیدی در پرونده توطئه برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
جاناتان لودهولت ۳۷ ساله که در نوامبر ۲۰۲۴ بازداشت شده بود، پیشتر اتهامات خود مبنی بر «مشارکت در باند اخاذی، تعقیب مخفیانه و پولشویی» را پذیرفته بود.
طبق اسناد دادگاه، لودهولت به همراه همدستش، کارلایل ریورا، ماموریت داشتند تا در ازای دریافت ۱۰۰ هزار دلار، مسیح علینژاد را در محل سکونتش در نیویورک ردیابی، نظارت و در نهایت به قتل برسانند.
کارلایل ریورا، دیگر متهم این پرونده نیز اواخر ژانویه گذشته پس از اعتراف به جرم خود، به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.
ردپای سپاه پاسداران در خاک آمریکا
مقامات قضایی ایالات متحده اعلام کردهاند که این شبکه ترور به طور مستقیم توسط فردی به نام «فرهاد شاکری» هدایت میشده است.
⚡️ده سال زندان برای دومین متهم پرونده توطئه قتل مسیحعلینژاد؛ علینژاد: جمهوری اسلامی هم داخل آدم میکشد هم در خارج قاتل استخدام میکند pic.twitter.com/Hcbw92OTnq-- VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) May 27, 2026
شاکری، شهروند افغانستانی ساکن ایران، متهم است که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت یافته تا شهروندان آمریکایی را برای اجرای عملیات ترور در خاک این کشور استخدام کند.
👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز
فرهاد شاکری در حال حاضر متواری است و گمان میرود در ایران باشد.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، پس از اعلام این حکم در بیانیهای گفت: «تهران تلاش کرد یک روزنامهنگار آمریکایی را در خاک ایالات متحده ترور کند، صرفا به این دلیل که او برخی از بیشمار موارد نقض حقوق بشر و سوءرفتارهای این رژیم را افشا کرده بود.»
روزنامهنگاری در سایه تهدیدهای مداوم
مسیح علینژاد ۴۹ ساله، که از منتقدان سرسخت مقامات جمهوری اسلامی به شمار میرود، در سالهای اخیر به طور مداوم هدف توطئههای دستگاههای امنیتی ایران بوده است.
پیش از این پرونده، او در تابستان سال ۲۰۲۲ نیز از یک سوءقصد مسلحانه دیگر در نزدیکی خانهاش در بروکلین، که در آخرین لحظات توسط پلیس فدرال آمریکا خنثی شد، جان سالم به در برد.
مقامات آمریکایی همچنین پیش از آن، از کشف یک طرح پیچیده برای ربودن او و انتقالش به ایران از طریق دریا خبر داده بودند.
علینژاد که در سال ۲۰۰۹ ایران را ترک کرد، در سال ۲۰۱۴ با راهاندازی کارزار اینترنتی «آزادیهای یواشکی» در شبکههای اجتماعی به شهرت بینالمللی رسید؛ جنبشی که زنان ایرانی را به مخالفت با حجاب اجباری تشویق میکرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
صفحه اینستاگرام او در حال حاضر نزدیک به ۹ میلیون دنبالکننده دارد و فعالیتهای او همچنان یکی از چالشهای رسانهای جدی برای حکومت ایران در خارج از مرزها محسوب میشود.
وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که پیگیری قضایی عوامل مرتبط با این پرونده و تلاش برای مقابله با «سرکوب فراملی» شهروندان و روزنامهنگاران توسط دولتهای خارجی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.