یک مقام آمریکایی به رویترز گفت ارتش آمریکا حملات تازهای را در ایران انجام داده و این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده است.
اسوشیتدپرس در توضیح حمله اوایل بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا در بندرعباس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا چهار پهپاد تهاجمی یکطرفه ایران را که در نزدیکی تنگه هرمز تهدیدی ایجاد کرده بودند سرنگون کردند و یک ایستگاه کنترل زمینی را در بندر عباس هدف گرفتند که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بود.
تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد ساعاتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، اما پس از شلیک نیروی دریایی سپاه، این نفتکش مجبور به توقف و بازگشت شد.
فعال شدن پدافند هوایی کویت
در پی شنیده شدن صداهای انفجار در کویت، ارتش این کشور اعلام کرد این صداها ناشی از رهگیری حملات موشکی و پهپادهای متخاصم از سوی سامانههای پدافند هوایی کویت بوده است.
▪️ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با «حملات موشکی و پهپادهای دشمن» است، اما به مبدأ این تهدیدها اشاره نکرد.
▪️این بیانیه پس از حملات آمریکا در اولین ساعات پنجشنبه منتشر شد؛ حملاتی که واشنگتن گفت علیه یک عملیات پهپادی ایران انجام شده که نیروهای آمریکایی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را تهدید میکرده است.
▪️سپاه پاسداران در بیانیه کوتاهی حمله آمریکا را تأیید کرد و گفت یک پایگاه هوایی آمریکا را در ساعت ۴:۵۰ بامداد (به وقت محلی) هدف قرار داده است.
