یک مقام آمریکایی به رویترز گفت ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را در ایران انجام داده و این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده است.

اسوشیتدپرس در توضیح حمله اوایل بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا در بندرعباس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا چهار پهپاد تهاجمی یک‌طرفه ایران را که در نزدیکی تنگه هرمز تهدیدی ایجاد کرده بودند سرنگون کردند و یک ایستگاه کنترل زمینی را در بندر عباس هدف گرفتند که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بود.

تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد ساعاتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت، اما پس از شلیک نیروی دریایی سپاه، این نفتکش مجبور به توقف و بازگشت شد.