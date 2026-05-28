آمریکا دسترسی دو خط هوایی ایران به محل‌های فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیت را متوقف خواهد کرد



ایران اینترنشنال - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این کشور دسترسی دو خط هوایی ایران به محل‌های فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیت را متوقف خواهد کرد.



بسنت پنج‌شنبه در شبکه ایکس نوشت: «وزارت خزانه‌داری آمریکا کمپین "خشم اقتصادی" خود را علیه رژیم ایران ادامه می‌دهد. نیروهای آنها حقوق دریافت نمی‌کنند، پلیس سر کار حاضر نمی‌شود، و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارز ایران در سقوط آزاد قرار دارند.»



او سازمانی را که جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد کرده «یک شوخی» توصیف کرد و یادآور شد که آمریکا این سازمان را تحریم کرده است.



بسنت نوشت: «ما به هر نهاد شرکتی یا دولتی هشدار داده‌ایم که از پرداخت عوارض یا پنهان کردن آن‌ها به‌عنوان پرداخت‌های کمک‌رسانی خودداری کنند.»



او از محاصره دریایی جنوب ایران به عنوان «دیوار فولادی» نام برد و افزود: «ما همچنین دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به محل‌های فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیت را متوقف خواهیم کرد. تنها یک نتیجه رضایت‌بخش در مذاکرات می‌تواند این روند نزولی را پایان دهد.»

از زمان شروع آتش‌بس، بسیاری از ایرلاین‌های خارجی هنوز پروازهای خود به ایران را از سر نگرفته‌اند و بخش زیادی از رفت‌وآمد هوایی کشور بر دوش خطوط داخلی افتاده است. در نتیجه، بسیاری از ایرانیان برای سفر به اروپا یا آمریکا، ابتدا با ایرلاین‌های ایرانی به شهری مانند استانبول می‌روند و سپس با پرواز دوم مسیر خود را ادامه می‌دهند. به همین دلیل، تهدید تازه آمریکا علیه فرود، سوخت‌گیری و فروش بلیت ایرلاین‌های ایرانی، می‌تواند آخرین مسیر عملی پرواز به داخل و خارج ایران را نیز با محدودیت جدی روبه‌رو کند.