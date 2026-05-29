Friday, May 29, 2026

یک جمله از تهران که می‌تواند مسیر مذاکرات را پیچیده‌تر کند

azizi.jpgایندیپندنت فارسی - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی روسیه تاکید کرد که ایران قصد ندارد اورانیوم غنی‌شده خود را به کشور ثالث منتقل کند.

عزیزی با اشاره به روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت آمریکا باید در رفتار خود تجدیدنظر کند، در غیر این صورت دستیابی به نتیجه در مذاکرات ممکن نخواهد بود.

عزیزی در ادامه با رد احتمال انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور تصریح کرد که تهران چنین برنامه‌ای را دنبال نمی‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران یکی از محورهای مورد بحث در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا به شمار می‌رود.

ابراهیم عزیزی، روز پنجشنبه نیز با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اکس گفته بود جمهوری اسلامی هرگز از خطوط قرمز خود از جمله «حق غنی‌سازی و حفظ اورانیوم غنی‌شده»، «مدیریت تنگه هرمز» و «لغو تحریم‌ها» عقب‌نشینی نخواهد کرد.

