ایران اینترنشنال - تیم ملی فوتبال در حالی در اردوی آمادهسازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به سر میبرد که مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی، اعلام کرد هنوز ویزای مکزیک و آمریکا صادر نشده است.
او گفت: «ایمیلی به فیفا زدیم تا بدانیم چه روزی ویزاها صادر میشود. ما هم به ویزای مولتی مکزیک نیاز داریم و هم به ویزای مولتی آمریکا.»
او که جمعهشب پس از بازی تیم ملی با گامبیا با خبرنگاران گفتوگو میکرد، افزود در آخرین مذاکرات اعلام شده است که «پروسه اداری، به احتمال بسیار زیاد، در همین هفته انجام میشود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنها ۱۲ روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تکلیف ویزا و محل اقامت بسیاری از تیمهای حاضر در جام جهانی در کانادا، آمریکا و مکزیک مشخص شده و بهزودی اردوهای نهایی در کمپهای از پیش اعلامشده برپا میشود.
با این حال، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین لحظات از کمپ آریزونای آمریکا به کمپ تیخوانای مکزیک منتقل شد.
رئیسجمهور مکزیک گفته است آمریکا علاقهای نداشت تیم ایران در آن کشور اقامت داشته باشد و به همین دلیل مکزیک پذیرفته است تیم ملی کمپ خود را در این کشور برپا کند.
مهدی محمدنبی امروز درباره این سردرگمی گفت: «ما تابع فیفا هستیم و این کمپ را فیفا به ما پیشنهاد داده است. آنها باید بگویند چه اتفاقی افتاده است. به هر صورت، این کمپ را که در شهر تیخوانای مکزیک است، پذیرفتیم.»
