Friday, May 29, 2026

ادعای تسنیم : هدف قرار گرفتن پهپاد اسراییلی در قشم

29-8.jpgایندیپندنت - خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بامداد شنبه ۹ خرداد با انتشار تصاویری مدعی شد بقایای یک پهپاد متعلق به آمریکا و اسرائیل که در حوالی قشم هدف قرار گرفته، کشف شده است.

تسنیم بیان کرد این پهپاد پس از شناسایی یک ریزپرنده در حوالی قشم، با واکنش پدافند هوایی ارتش هدف قرار گرفت و منهدم شد. پیش از این، خبرنگار صدا و سیما در قشم نیز از فعال شدن سامانه پدافند هوایی در این منطقه خبر داده بود.

هم‌زمان، خبرگزاری مهر به نقل از منابع محلی گزارش داد یک ریزپرنده در حوالی قشم از سوی پدافند هوایی هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

