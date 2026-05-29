ترامپ با تشریح جزئیاتی از توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اعلام کرد که استخراج اورانیوم با غنای بالا که در سه سایت هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو مدفون شده‌اند، از سوی آمریکا و با هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

ترامپ گفت: «مواد غنی‌شده‌ای که گاهی از آن با عنوان گرد هسته‌ای یاد می‌شود و در اعماق زمین دفن شده‌اند و کوه‌های تقریبا فروریخته ناشی از حمله قدرتمند بمب‌افکن‌های بی-۲ ما ۱۱ ماه پیش روی آن‌ها قرار گرفته‌اند، از سوی ایالات متحده از زیر زمین بیرون آورده خواهند شد؛ کشوری که طبق توافق، همراه با چین تنها کشوری است که توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد. این اقدام با هماهنگی کامل و همکاری جمهوری اسلامی و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد.»

او در ادامه با اشاره به این که برای اتخاذ تصمیم نهایی در این باره به اتاق وضعیت کاخ سفید می‌رود، گفت: «تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد و درباره موارد دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است.»

فارس: ادعاهای ترامپ درباره توافق با جمهوری اسلامی با متن تفاهم‌نامه همخوانی ندارد



خبرگزاری فارس، به نقل از منابع آگاه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را «آمیخته‌ای از راست و دروغ» توصیف کرد و نوشت این سخنان با هدف نمایش یک «پیروزی ساختگی» مطرح شده‌اند.



به نوشته فارس، متن توافق که بر اساس اصل «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شده، همچنان در مراحل نهایی تصویب در تهران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی درباره آن اتخاذ نشده است.



این خبرگزاری همچنین نوشت ترامپ در حالی از پایان محاصره دریایی سخن گفته که برخی از اظهارات او با مفاد توافق در تضاد است.



فارس به‌طور مشخص گفته‌های ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض را رد کرد و نوشت در متن توافق هیچ بندی وجود ندارد که جمهوری اسلامی را به چنین اقدامی ملزم کند.



خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همچنین گفته‌های ترامپ درباره جمع‌آوری یا نابودی مواد هسته‌ای ایران را رد کرد و به نقل از منابع آگاه نوشت نه‌تنها چنین موضوعی در یادداشت تفاهم وجود ندارد، بلکه این ادعا «اساسا بی‌اساس» است.



فارس در پایان نوشت منابع آگاه معتقدند برای «تقریبا همه» روشن شده که ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره مفاد توافق از اعتبار لازم برخوردار نیست.