لومبرگ از زخمی شدن چند آمریکایی در حمله اخیر جمهوری اسلامی به کویت خبر داد
ایران اینترنشنال - بر اساس گزارش بلومبرگ، حمله موشک بالستیک جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی در کویت طی ۲۴ ساعت گذشته، باعث جراحات سطحی چند آمریکایی شد و به دو پهپاد تهاجمی «امکیو-۹ ریپر» آسیب جدی وارد کرد؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در حال بررسی توافقی برای تمدید یک آتشبس شکننده است.
به گفته یک منبع آگاه از جزئیات آسیبهای این حمله، حدود ۵ نفر، شامل پیمانکاران و پرسنل نظامی در حال خدمت، دچار جراحات شدند. یکی از پهپادهای ریپر منهدم شده و دستکم یک پهپاد دیگر آسیب جدی دیده است. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.