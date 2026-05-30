Saturday, May 30, 2026

صفحه نخست » حمید رسایی خطاب به قالیباف: اشتباه روحانی و ظریف را تکرار نکنید

ایران اینترنشنال - حمید رسایی، نماینده مجلس، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.

در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگیری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج ‌دادن و وادادگی در مذاکره بودند، یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»

رسایی افزود: «موضع یک ماه و نیم قبل خودتان را به یاد دارید؟ قبل از شروع مذاکرات پاکستان، وقتی هرگونه مذاکره با آمریکایی‌ها را مشروط به تحقق دو مساله دانستید: آتش‌بس در لبنان و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده.پولی که برنگشت، وضعیت لبنان را هم حتما شنیده‌اید.»

او ادامه داد: «قلعه شقیف و روستای ارنون لبنان سقوط کرد. استان نبطیه و منطقه اقلیم التفاح در معرض خطر سقوط هستند. تاسیسات بسیار مهمی در اطراف نبطیه از جمله شهرهای موشکی راهبردی وجود دارد.»

