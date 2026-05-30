آریل کوهن، پژوهشگر شورای آتلانتیک و نویسنده این تحلیل نوشته نقشه راهبردی خاورمیانه در حال تغییر است و به نظر می‌رسد نفوذ آمریکا در این منطقه رو به کاهش باشد.

او با اشاره به نزدیک شدن تهران و واشینگتن به یک توافق نوشته است برای کسانی که دهه‌هاست این منطقه را مطالعه می‌کنند، این وضعیت نمونه‌ای از «ربودن شکست از آغوش پیروزی» به نظر می‌رسد.

به‌نوشته او آنچه در خطر قرار دارد، اعتبار قدرت جهانی آمریکا است. در جنگ جهانی دوم، بریتانیا و فرانسه پس از اعلام جنگ به آلمان نازی در واکنش به اشغال لهستان، شش ماه تقریبا هیچ اقدام موثری انجام ندادند. این دوره بعدها به «جنگ عجیب» یا «جنگ ساختگی» مشهور شد. حتی زمانی که نیروهای اعزامی بریتانیا به سختی از سواحل دانکرک گریختند، برخی رهبران لندن همچنان توصیه می‌کردند با آدولف هیتلر مذاکره شود.

او در ادامه نوشته است تعیین اهداف روشن جنگی، پیش‌شرط ضروری پیروزی نظامی است. همان‌گونه که رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده‌اند، اهداف واشینگتن در این درگیری روشن بود: جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، تضعیف توان موشک‌های بالستیک ایران، و برچیدن یا دست‌کم تضعیف شبکه نیروهای نیابتی که تهران برای اعمال نفوذ در خاورمیانه ایجاد کرده است؛ از حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان گرفته تا حوثی‌ها در یمن.