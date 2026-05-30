ایران وایر - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای عمان یک کشتی تجاری با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود، از ادامه مسیر بازداشتند.
سنتکام روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار بیانیهای اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ۲۹ مه کشتی «ام/وی لیان استار» را در حالی که در آبهای بینالمللی به سمت یک بندر ایرانی در دریای عمان در حرکت بود، شناسایی کردند.
بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ بار به خدمه این کشتی هشدار دادند و به آنها اطلاع دادند که در حال نقض محاصره دریایی اعمالشده از سوی آمریکا هستند.
سنتکام افزود پس از آنکه خدمه کشتی از تبعیت از دستورات خودداری کردند، یک هواگرد آمریکایی با شلیک یک فروند موشک هلفایر به اتاق موتور کشتی، آن را از کار انداخت.
فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرد که از زمان اجرای محاصره دریایی علیه ایران، نیروهای این کشور پنج کشتی تجاری را از کار انداخته و مسیر ۱۱۶ شناور دیگر را تغییر دادهاند.
سنتکام تاکید کرد این اقدامات در راستای اجرای کامل محاصره دریایی آمریکا انجام شده و همزمان آتشبس میان ایران و آمریکا همچنان برقرار است.
