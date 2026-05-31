Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » آقای سروش! افتخار می کنم که یکی از دماغ سوختگان هستم!؛ ف. م. سخن

IMG_5868.pngآقای دکتر سروش در سخنانی فرموده اند که:
«...چیز دیگری هم باز بر اسباب شادمانی ما افزوده است و آن «سوختگی دماغ» کسانیست که زیر سایه بیگانگان رفتند و دست ذلت و گدایی از آنها دراز کردند تا علیه هم میهنانشان لشکرکشی کنند، تجاوز کنند، تجاوز آنها را بزک کردند و موجب دخالت بشر دوستانه نمایش دادند تا از قبح آن عمل جنایتکارانه بکاهند. اگر روزی روزگاری بتوان به حساب کسی رسید اینها متهمان درجه اولی هستند که باید جواب پس بدهند که چگونه پای بیگانه را به کشور ما و فرهنگ ما تمدن ما باز کردند و به آنها جرات دادند که بیایند و گزافه هایی بگویند از این که میخواهند تمدن ایران زمین را بر باد بدهند رژیم چنج بکنند چنین کنند چنان کنند که البته رویاهای آشفته ای بود که هیچکدام تعبیر نشد...».

اگرچه دکتر سروش در این سخنان دوغ و دوشاب را به رسم همیشگی اش قاطی هم کرده و خیلی از حرف های یاوه را مثل «دست ذلت و گدایی به سمت بیگانگان دراز کردن» و » طرفداری از گزافه هایی مثل بر باد دادن «تمدن ایران زمین» به حساب ما گذاشته، ولی من سخنان ایشان را به حساب خودم می گذارم و به ایشان مژده می دهم که یکی از دماغ سوختگان تاریخ من هستم چون معتقد بودم و هستم که تغییر نظام آدمخوار جمهوری نکبت اسلامی، جز با کمک خارجی امکان پذیر نیست و اگر منافع مردم ایران در راستای منافع خارجی ها قرار بگیرد و خارجی ها علیه جمهوری نکبت وارد عمل شوند این ورود و دخالت را روی چشم می گذارم چون اتفاقا بر خلاف نظر جناب دکتر آن چه برای من مهم است ایران است و مردم ایران و فرهنگ و تمدن ایران که نظام آدمخوار اسلامی مانند اژدهایی هفت سر بر روی آن چنبره زده و خواهان از میان بردن آن است که خوشبختانه تا امروز نتوانسته است و به گمانم هرگز نتواند چنین کند.


آن چه هم که آقای ترامپ بر زبان آورده به نظرم مربوط به تمدن حاکمان خونخوار و مسلمان است که دنیا را با فرهنگ و تمدن اسلامی شان به گند و کثافت و جنایت کشانده اند که شما اصلا بگو یاوه ای بوده که بر زبان اش آمده ولی برای ما این گفتار اهمیتی ندارد و اصل در کنار مردم ایران قرار گرفتن او به خاطر منافع خودش است که این هم بدبختانه تا این لحظه عملی نشده و دماغ ما مخالفان حکومت نکبت اسلامی را سوزانده که باعث فزونی اسباب شادمانی امثال سروش ها شده است.

یک جمله دیگر اضافه کنم و حرف را تمام کنم که جا دارد اگر روزی سروش و امثال او از امام حسین ها و رشادت ها و تنهایی جنگیدن شان علیه ظلم سخن گفتند نگاهی به چهره ی بی حیای آن ها انداخت و آب دهانی نثارشان کرد و نه بر کل کشته شدگان تاریخ خونبار جمهوری اسلامی که بر همین کشته شدگان دی ماه اخیر اشکی فشاند و به سروش و سروش ها گفت که تاریخ اگر چه با افت و خیز ولی بدون استثنا از آن ما سر افرازان رنج و مقاومت بوده گیرم تک نفرهایی بوده باشیم در مقابل جمعیتی انبوه و حکومت هایی گردن کلفت و مجهز، و سر افکندگی در نهایت از آن امثال سروش ها بوده که ما ها را دماغ سوخته می خوانند....

