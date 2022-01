این تحصن و اعتصاب به قصد اعلام همبستگی با بری روزن از دیپلمات‌های گروگان‌ گرفته شده در سال ۵۸ توسط انقلابیون و «دانشجویان پیرو خط امام» با اشغال سفارت آمریکا در تهران است که به تازگی از قصد خود برای اعتصاب غذا در وین خبر داده تا با این کار خواستار آزادی شهروندان دوتابعیتی شود که در ایران توسط جمهوری اسلامی با هدف اخاذی به گروگان گرفته شده‌اند.

جمشید برزگر همچنین اعتصاب خود را اعتراضی به قتل بکتاش آبتین نویسنده و شاعر در جمهوری اسلامی و همچنین اعلام حمایت از زندانیان شجاعی خواند که علیه «قتل فراقضائی» این شاعر توسط نظام جمهوری اسلامی دست به اعتراض زده‌اند.

این روزنامه‌نگار اعتصاب غذای خود را در اعتراض به قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار زندانیان و همچنین شنیده‌ شدن بهتر صدای اعتراض در ایران دانست و گفت که «ما جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای را مسئول قتل زندانیانی می‌دانیم که در ظاهر به مدتی زندان، ولی در عمل به مرگ اعلام نشده محکوم می‌شوند.»

برزگر خواستار آزادی همه زندانیان دوتابعیتی شد که «به گروگان گرفته شده‌اند و زندگی و جانشان دستمایه قمارهای جمهوری اسلامی شده است.»

بری روزن دیپلمات پیشین آمریکایی که سال ۱۳۵۸ به مدت ۴۴۴ روز توسط انقلابیون اسلامی در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد، روز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه به شبکه خبری آمریکایی «فاکس‌نیوز» گفت به اعتقاد او مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای پیمان‌های سیاسی هستند که وابسته به اعتماد بین دو طرف است و در این مرحله فکر نمی‌کند کسی بتواند به حکومت ایران اعتماد کند چرا که گروگانگیری بخشی از سیاست این رژیم است و حکومت ایران بیش از ۴۱ سال است که کارش «گروگانگیری» است.

بری روزن در ویدئوی دیگری که از فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک در راه سفر به وین منتشر کرد گفت: «من در JFK هستم تا سوار هواپیما به سوی وین شوم و می‌خواستم قبل از پرواز نکاتی را با شما در میان بگذارم. من نمی‌توانم سکوت کنم در حالی که گروگان‌ها همان وحشتی را که من تجربه کردم تحمل می‌کنند. ما باید اقداماتی بیش از اینها برای اولویت دادن به آزادی آنها انجام دهیم. ما باید برای آزادی آنها پافشاری کنیم.»

I'm at JFK to board a flight to Vienna, and I wanted to share some thoughts with you before takeoff. I cannot be silent while hostages are enduring the same horrors that I experienced. We have to do more than prioritize their release. We must insist upon it. #FreeTheHostages pic.twitter.com/4dXW7sgfOO