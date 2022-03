«مارمولک» قرار است از دیوار تلویزیون نظام بالا برود

بهنام قلی‌پور - ایندیپندنت فارسی

«مارمولک»، فیلمی که در زمان ساخت و اکرانش مخالفان زیادی در میان روحانیون داشت (که بخشی از آنان اکنون دیگر زنده نیستند)، پس از ۱۷سال جدال و کشمکش، قرار است برای نخستین ‌بار از شبکه یک تلویزیون ایران پخش شود.

خبرگزاری «صدا و سیما» گزارش داده است که این فیلم «روز پنجشنبه چهار فروردین ساعت ۱۱» پخش خواهد شد.

«مارمولک» یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای پس از انقلاب است که داستان دزدی را روایت می‌کند که با سرقت لباس يک روحانی و پوشيدن آن، موفق می‌شود از زندان بگريزد و در موقعيت‌های پرتضادی قرار می‌گیرد که لاجرم برای تماشاگر خنده‌دار است.

این فيلم که گفته می‌شد روایت آن از کمدی معروف آمریکایی «ما فرشته نیستیم» (We Are No Angels - با بازی رابرت دنیرو و شان پن) تاثیر مستقیم گرفته است، از فيلم‌های موفق بيست‌و‌دومين جشنواره فيلم فجر بود و در آن زمان به عنوان محبوبترين فيلم تماشاگران شناخته شد.

این فیلم و جنس شوخی‌های آن فراتر از تحمل بسیاری از روحانیون محافظه‌کار در ایران بود و پس از جشنواره، برای اکران عمومی دچار ممیزی شد تا در نوروز سال ۱۳۸۳ اکران شود، اما مخالفت‌ها اکران عمومی آن را یک ماه به تاخیر انداخت و در نهایت سه هفته پس از اکران، فشار روحانیون به قدری افزایش یافت که ادامه اکران آن قطع، و پوسترها و تبلیغات آن از سر در سینماها پایین کشیده شد.