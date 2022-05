دویچه وله ـ ایلان ماسک در توییتی نوشت در حال تصمیم‌گیری برای گرفتن حق عضویت از کاربران دولتی و درآمدآزا در توییتر است. ظاهرا او تصمیم دارد بخشی از هزینه‌ سنگین خرید این شبکه اجتماعی را با این اقدام جبران کند.

ثروتمندترین مرد جهان در توییتی که چهارشنبه ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) منتشر کرده نوشته است که این شبکه اجتماعی "همیشه برای کاربران معمولی رایگان خواهد ماند اما ممکن است برای کاربران دولتی و تجاری کمی هزینه داشته باشد".

شرکت توییتر سوالات رسانه‌ها را در این مورد بی‌پاسخ گذاشته و در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است.

