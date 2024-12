صدای آمریکا - بر اساس خبرهای رسیده به صدای آمریکا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا را وادار به انجام مصاحبه تلویزیونی با بازجو خبرنگارها کرده‌ است.

یکی از نزدیکان آقای ولی‌زاده به صدای آمریکا گفت که این مصاحبه اجباری روز دوشنبه سوم دی‌ماه توسط بازجو-خبرنگارها در ساختمان قوه قضاییه انجام شده است. او افزود که پیش از آن، رضا ولی‌زاده به سلمانی برده شد و نیروهای امنیتی پس از اصلاح موی سر و تراشیدن ریش، او را به روابط عمومی قوه قضاییه منتقل کردند.

رضا ولی‌زاده در تماس با خانواده خود با اشاره به این‌که در روابط عمومی قوه قضاییه از او مصاحبه اجباری گرفته شد، از احتمال انتشار مصاحبه تقطیع شده توسط بازجو خبرنگاران خبر داده، و گفته که از به زبان آوردن سخنان مورد نظر آن‌ها خودداری کرده است.

یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی که در جریان این مکالمه تلفنی قرار گرفته است، به صدای آمریکا گفت رضا ولی‌زاده تاکید کرده است که شاید تنها بتوانند دو جمله را از تمام مصاحبه استفاده کنند و سناریوی دلخواه خود را به نمایش بگذارند.

به گفته او، آقای ولی‌زاده خواستار آن شده است که تمام مصاحبه منتشر شود.

رضا ولی‌زاده در تماس خود اشاره کرده است که بازجوخبرنگاران ماسک بر صورت داشتند اما مشخص بود که سابقه چنین اقدامی را داشته‌اند و برای مردم شناخته شده هستند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا، این روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی در بند هشت زندان اوین، مشهور به تبعیدگاه، زندانی است که شرایط بهداشتی بسیار بدی دارد و پر از ساس و آلودگی محیطی است و مقامات زندان اوین هم اقدامی بر ای برطرف کردن این موضوع انجام نمی‌دهند. ماجرای وجود ساس در زندان در اردیبهشت ماه و زمانی خبرساز شد که ضیا نبوی، فعال دانشجویی زندانی در در نامه‌ای با اعلام این که «جولان حشره ساس» در بند هشتم این زندان موجب «آزارهای روحی و جسمی» زندانیان شده است، نوشت: «حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان نادیده گرفته می‌شود.»

براساس حکم صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضا ولی‌زاده به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته محمد حسین آقاسی، وکیل او، آقای ولی‌زاده همچنین به «منع اقامت در استان تهران ‌و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور عضویت در احزاب و...به مدت دو سال»‌ محکوم شده است.

آقای آقاسی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که جرم موکلش اشتغال در رادیو فردا است.