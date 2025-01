ایران وایر - سایت «حادثه ۲۴»، جزییات تازه‌ای از رویداد کشته شدن «محمد مقیسه» و «علی رازینی»، از قضات سرشناس دیوان عالی کشور را منتشر کرده و نوشته است فرد ضارب قصد داشت قضات دیگری را نیز ترور کند.

این سایت به نقل از یکی از افراد مطلع در دیوان عالی کشور نوشت که حادثه حدود ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که در طبقه هم‌کف قرار دارد و محل کار قاضی رازینی بود، اتفاق افتاد.

این فرد مطلع گفت: «امروز تازه ابلاغ قاضی مقیسه برای تصدی شعبه ۵۳ صادر شده و او هنوز در شعبه‌اش مستقر نشده بود. او برای صحبت نزد قاضی رازینی آمده بود و مشغول گفت‌وگو بودند که ضارب که آبدارچی همان شعبه بود وارد شد و به سوی آن‌ها و محافظی که در شعبه حضور داشت شلیک کرد. او ظاهرا به هر کدام یک گلوله شلیک کرد.»

در این حادثه دو قاضی کشته شدند و فرد محافظ که گلوله به شکمش اصابت کرده بود، مجروح شد و ضارب نیز از شعبه فرار کرد.

این منبع آگاه درباره چگونگی خودکشی ضارب گفت:‌ «وقتی صدای تیراندازی آمده همکارانم اطراف محل حادثه جمع شدند، اما ناگهان ضارب خارج شد و دوان‌دوان به سوی طبقه سوم رفت. ظاهرا او قصد داشت سراغ قضات دیگری هم برود و آن‌ها را نیز ترور کند، اما چند دقیقه بعد صدای شلیک آمد و وقتی بالای سر او رفتیم معلوم شد که با اسلحه به قلبش شلیک و خودکشی کرده است.»

این منبع درباره ضارب قاضی رازینی و قاضی مقیسه گفته است: «ضارب نیروی قراردادی بود و حدود ۷ یا ۸ سال بود که در دیوان کار می‌کرد. او مدت زیادی بود که آبدارچی شعبه ۳۹ بود و برای ورود و خروج به شعبه منعی نداشت.»

سایت حادثه ۲۴ به نقل از این منبع نوشت: «ضارب مرد آرام و ساکتی بود و پیش از این هیچ مورد مشکوکی از او ندیده بودیم و همه از اقدام او شوکه شده‌اند و هیچ‌کس نمی‌داند انگیزه او از این کار چه بود.»

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

هشدار شیرین عبادی درباره سرکوب زندانیان پس از مرگ مقیسه و رازینی