جان ارزان دانشجویان؛ مرگ به دلیل سقوط، انفجار و پایان خودخواسته زندگی

ایران وایر - «خبرنامه امیرکبیر» گزارش داده در کمتر از یک ماه و نیم پس از آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های ایران دست‌کم هفت دانشجو جان خود را ازدست‌داده‌اند.

در آخرین حادثه تلخ رخ‌داده برای دانشجویان کشور، «مبینا حمصیان» دانشجوی رشته معماری دانشگاه یزد و اهل اصفهان براثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.

پیش‌تر گزارش‌هایی از مرگ سه دانشجو در سانحه اتوبوس دانشگاه سمنان، یک دانشجو براثر انفجار در آزمایشگاه دانشگاه تهران و دو مرگ مشکوک یکی در دانشگاه آزاد تبریز و دیگری در دانشگاه آزاد یزد در منابع مستقل دانشجویی منتشرشده بود. از دانشجویان جان‌باخته در این چهل روز چه می‌دانیم؟

**

دانشجویان رشته معماری با عنوان درسی «برداشت از بناهای تاریخی» آشنا هستند. درسی که در آن جزییات سه‌بعدی یک بنای تاریخی با استفاده از ابزارهای مختلف به نقشه‌های دوبعدی مانند پلان، نما و مقطع تبدیل می‌شود. «مبینا حمصیان»، 7آبان۱۴۰۴ در جریان برگزاری این کلاس عملی دچار سانحه شده و به کما رفت.

به گفته یک منبع آگاه مبینا در یکی از خانه‌های سنتی بلوار «بسیج» در یزد از بام ساختمان به داخل نورگیر سقوط کرد و به علت ضربه شدید به سر به کما رفت.

یک شاهد عینی به خبرنامه امیرکبیر گفته است که مبینا قربانی «عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محل برگزاری درس عملی» شده است.

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد این اظهارات کاملا درست است و در اغلب دانشگاه‌ها در رشته‌های فنی، استانداردهای ایمنی لازم در زمان برگزاری کلاس‌ها وجود ندارد.

«رضا» فعال دانشجویی و از دانشجویان رشته معماری در دانشگاه همدان به ایران‌وایر می‌گوید:‌«ما در تمام دوران تحصیل برای گرفتن تجهیزات حفاظتی کافی چالش داشتیم. حتی کلاه ایمنی که یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای ایمنی بود به تعداد بچه‌ها نبود و کسانی که خیلی نگران بودند خودشان یکسری تجهیزات ایمنی مثل کلاه دستکش، کفش ایمنی، طناب نگه‌دارنده را می‌خریدند.»

یک هفته بعد از حادثه‌ای که مبینای جوان را به کما برد کادر درمان بیمارستان «رهنمون» در یزد به نزدیکان او گفتند او براثر شدت ضربه دچار «مرگ مغزی» شده و بازگشت از این خواب طولانی ناممکن است.

ایران‌وایر مطلع شده است که نزدیکان او کبد و کلیه‌هایش را به بیماران نیازمند و در انتظار پیوند اهدا کردند.

تصاویر منتشرشده از وداع خانواده مبینا با او پیش از اعزام برای اهدای عضو منقلب کننده و غم‌انگیز است. پیکر او ۱۳آبان۱۴۰۴ به بیمارستان شهید صدوقی یزد اعزام شد تا با اهدای عضو جان چند بیمار را نجات دهد.

روابط عمومی دانشگاه یزد نیز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تاسف از وقوع این سانحه اعلام کرد: «از لحظات نخست حادثه، پیگیری‌های لازم از طریق دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید رهنمون انجام‌گرفته و تیم تخصصی پزشکی برای درمان دانشجو تشکیل‌شده است. اقدامات درمانی همچنان ادامه دارد و دانشگاه تمامی توان خود را برای حمایت از خانواده دانشجو و بررسی ابعاد حادثه به کار گرفته است.»

رضا دانشجوی هم رشته مبینا حمصیان می‌گوید: «ذره‌ای احساس مسوولیت در بیانیه منتشرشده از طرف دانشگاه وجود ندارد. هیچ اظهار شرمندگی از بابت امکانات اندک یا عذرخواهی بابت قصور دانشگاه برای عدم تامین استانداردهای ایمنی نیست. همه‌چیز خلاصه‌شده به کارهایی که کادر درمان باید انجام بدهند. شما اگر مسوولیت‌پذیر بودید این اتفاق اصلا نمی‌افتاد که این خانواده این‌طور داغدار دختر جوانشان بشوند.»د.