خبرنامه گویا -- پژمان جمشیدی، چهره شناخته‌شده در صنعت فیلم و فوتبال، پس از سفر جنجالی خود به کانادا، به ایران بازگشته است.

جمشیدی برای دیدار با والدین خود به کشور کانادا سفر کرده بود.

وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین خبر بازگشت او را تأیید کرده است.

دقایقی پیش نیز خواهر پژمان جمشیدی در استوری اینستاگرام خود نوشت که او «امشب طبق برنامه در تهران است».

با بازگشت جمشیدی به تهران بخشی از حواشی نادرست و شایعات به پایان خواهد رسید و روند قضایی رسیدگی به شکایت انجام خواهد شد.