هادی خرسندی - ویژه خبرنامه گویا

فرمودند جناب علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی حکومت اسلامی که:

«خدا به تختی عزت داده، انسان خوبی بوده. پهلوان ملی، قهرمان ملی، ولی «جهان پهلوان» نمی فهمم یعنی چی؟ تختی متدین هم بوده. ....».

مدّعی جهان پهلوان از مادر زاد!

***

دبیر آن یل سابقاٌ نامدار

فراز آمده از بسی کارزار

به کشتی درخشیده طرف تشک

کشیده ست بالاترک خوش خوشک

نموده حریفان سر و ته یکی

بر آنان بخوانده همه آی زکی

سرآمد به جمع مدال آوران

عجب مانده در فن او داوران

و با اینهمه، کو که ارضا شود

گره از دل و جان او وا شود

گره داشت در ژرف جانش زیاد

نمیشد کم و روی در ازدیاد

بدینگونه راه سیاست گرفت

به دل میل پُست و ریاست گرفت

به فدراسیون شد رئیس آن جوان
که چندین گره باز کردش ز جان

به شورای شهر و به شورای ده
همانگونه از جان گشودی گره

ولی یک گره ماند بر جان او

سخنگوی جان پریشان او:

بگفتا که من هرچه سنجیده ام

مر این راز را خود نفهمیده ام

چه کرده ست تختی مگر در جهان؟

که خوانند او را «جهان پهلوان»؟

نه او مذهبی بود و ملی گرا؟

«جهان پهلوان» خواندن او چرا؟!

عزیز و چنین و چنان بود او

ولی کی جهان پهلوان بود او؟

***

بگوئيد با مرد صاحب مدال

بگفتی و بشنو جواب سوال

که تختی اگر راه کشتی گرفت

نه رأی کسان با درشتی گرفت

نبودش سر قلدری، خشم و قهر

کتک کاری آنهم به شورای شهر

«خدا عزّتش داده» فرموده ای

که یعنی نه بدگوی او بوده ای

کجا عزت آید ز سوی خدا؟

دو پهلو سخن گفته ای، نابجا

کسی را که باشد نکوئی مرام

ز مردم رسد عزّت و احترام

خدا گر که عزّت در انبار داشت

برای تو هم اندکی میگذاشت

عزیزی تختی نباشد شگفت

که او عزّت از کرده ی خود گرفت

نبودی نظر تنگ و پرونده ساز

نخواندی برای تظاهر نماز

به قول تو گر مذهبی بود نیز

نمازش اقامه نشد پشت میز!(۱)

به طومار عمرش بسی ارزش است

کز آن کوه ارزش، یکی ورزش است

بزرگی آن مرد پاکیزه خو

نه محدود بودی به کشتی او

برون از تشک هم که پا میگذاشت

قدم توی دل های ما میگذاشت

مروّت نه درگیر مرز است و حدّ

که عطرش به دور جهان میرود

تو در حیطه خود چو تختی بمان

همانا که هستی پهلوان جهان

تو بگذر ز بد کاری و کشمکش

جهان پهلوانی ترا پیشکش!

کجا کس صدی صد چو تختی شود

که ده درصدش هم به سختی شود

دریغا که از پیش ما رفت زود

همین کار از او نکوهیده بود (۲)

خوشا یاد آن مرد فرخنده جان

جهان پهلوانِ جهان پهلوان

تو گر قدر او را نفهمیده ای

بس ات آنچه را تاکنون دیده ای

بگفتی که بوده ست انسان خوب

درست است، دیگر به مغزت مکوب

میازار خود را ز اندازه بیش

بمان همچنان در نفهمی خویش

-------------------------

۱ - اشاره به نماز خواندن علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در جلسه ای با وزیر ورزش و روسای فدراسیون های ورزشی!

۲- به گمان من تختی خودکشی کرد و «ساواک تختی را نکشت!»
https://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222296print.php

