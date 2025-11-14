حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رییس مجلس: اسلام واقعی در غزه، یمن، ایران و عراق در حال ظهور است

خبرنامه گویا - آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی دوباره با ایده‌های بدیع خود افق‌های تازه‌ای برای ژانر طنز سیاسی گشود. ایشان فرمودند که «اسلام واقعی در غزه، یمن، ایران و عراق در حال ظهور است»؛ جمله‌ای که اگر به‌جای مصاحبه سیاسی در یک استندآپ کمدی گفته می‌شد، بی‌تردید سالن را از خنده منفجر می‌کرد. زیرا معمولاً وقتی کسی می‌خواهد وضعیت ایده‌آل را مثال بزند، به الگوهای توسعه‌یافته، امن و آرام اشاره می‌کند، نه مناطقی که سال‌هاست درگیر جنگ، بحران انسانی و آشوب‌اند. ولی خب، ظاهراً در دنیای سیاسیون جمهوری اسلامی تعریف «وضعیت ایده‌آل» کمی با بقیه جهان فرق دارد.

ایشان همچنین تأکید کردند که هدف انقلاب «معرفی اسلام واقعی» بوده؛ اسلامی که به گفته ایشان ادامه بعثت پیامبر است و در برابر «اسلام انحرافی» می‌ایستد. البته از این‌که برای معرفی یک الگوی آرمانی، کشورهایی انتخاب شوند که زیرساخت‌هایشان در دود و آوار محو شده، خودش نوعی طنز سیاه است؛ انگار کسی برای تبلیغ آرامش، زندان‌های شلوغ را مثال بزند یا برای معرفی رفاه، صف کوپن را.

در پایان هم حاجی‌بابایی با اعتمادبه‌نفسی که فقط در دنیای فانتزی پیدا می‌شود، اعلام کردند که «آمریکا و قدرت‌های جهانی توان مقاومت در برابر اتحاد شانگهای را ندارند.» این جمله احتمالاً برای خوانندگانی که خبرهای اقتصادی و سیاسی جهان را دنبال می‌کنند، کارکردی مشابه جمله «ابرقدرت‌های کهکشان در برابر اتحاد محله‌ی شمیران‌نو تسلیم خواهند شد» دارد.