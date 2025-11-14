Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » بشارت تازه آقای نایب رییس مجلس برای مردم شریف ایران

majlis.jpgحمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رییس مجلس: اسلام واقعی در غزه، یمن، ایران و عراق در حال ظهور است

خبرنامه گویا - آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی دوباره با ایده‌های بدیع خود افق‌های تازه‌ای برای ژانر طنز سیاسی گشود. ایشان فرمودند که «اسلام واقعی در غزه، یمن، ایران و عراق در حال ظهور است»؛ جمله‌ای که اگر به‌جای مصاحبه سیاسی در یک استندآپ کمدی گفته می‌شد، بی‌تردید سالن را از خنده منفجر می‌کرد. زیرا معمولاً وقتی کسی می‌خواهد وضعیت ایده‌آل را مثال بزند، به الگوهای توسعه‌یافته، امن و آرام اشاره می‌کند، نه مناطقی که سال‌هاست درگیر جنگ، بحران انسانی و آشوب‌اند. ولی خب، ظاهراً در دنیای سیاسیون جمهوری اسلامی تعریف «وضعیت ایده‌آل» کمی با بقیه جهان فرق دارد.

ایشان همچنین تأکید کردند که هدف انقلاب «معرفی اسلام واقعی» بوده؛ اسلامی که به گفته ایشان ادامه بعثت پیامبر است و در برابر «اسلام انحرافی» می‌ایستد. البته از این‌که برای معرفی یک الگوی آرمانی، کشورهایی انتخاب شوند که زیرساخت‌هایشان در دود و آوار محو شده، خودش نوعی طنز سیاه است؛ انگار کسی برای تبلیغ آرامش، زندان‌های شلوغ را مثال بزند یا برای معرفی رفاه، صف کوپن را.

در پایان هم حاجی‌بابایی با اعتمادبه‌نفسی که فقط در دنیای فانتزی پیدا می‌شود، اعلام کردند که «آمریکا و قدرت‌های جهانی توان مقاومت در برابر اتحاد شانگهای را ندارند.» این جمله احتمالاً برای خوانندگانی که خبرهای اقتصادی و سیاسی جهان را دنبال می‌کنند، کارکردی مشابه جمله «ابرقدرت‌های کهکشان در برابر اتحاد محله‌ی شمیران‌نو تسلیم خواهند شد» دارد.

مطلب بعدی...
arnz.jpg
دو روایت از آغاز قدرت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
one14.jpg
پانیذ فریوسفی؛ اولین رهبر زن ارکستر سمفونیک تهران
oholic14.jpg
تصاویری از محمود خوردبین، بازیکن بازنشسته و پیشکسوَت تیم فوتبال پرسپولیس و‌ دخترانش
daily.jpg
زنده یاد مهناز ندافی ستاره محبوب و قدیمی تبلیغات و سینما
goftar19.jpg
از اصفهان تا كُره ماه، کمال غفاریان میلیاردر ایرانی صنعت هوافضای امریکا کیست؟
goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین

از سایت های دیگر

آغاز روند پیری زودتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
اتفاقات غیر منتظره ای که در روابط عاشقانه برای زنان رخ می دهد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy