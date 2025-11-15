ایران وایر - خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۲۴ آبان گزارش داد که مراجع قضايی صفحات تعدادی از شرکتکنندگان دو برنامه اينترنتی «عشق ابدي» و «زن روز» را توقيف کرده و صاحبان اين صفحات را مورد پيگرد قرار دادهاند.
اين رسانه امنيتی مدعی شده است که اين دو برنامه به دليل ترويج سبک زندگی «ضدحيا و ضدخانواده» و ارائه محتوای «مغاير با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور» مشمول برخورد قانونی شدهاند.
فارس به نقل از مقامهای قضايی نوشته است که برنامه عشق ابدي «دارای مضامينی مرتبط با روابط نامتعارف با جنس مخالف و هنجارشکنی در حوزه سبک زندگی» بوده و مسابقه زن روز نيز «نمايش جذابيتهای جسمی و جنسی و مصداق ترويج محتوای مغاير با ارزشهای اخلاقی» ارزيابی شده است.
برنامههای عشق ابدي و زن روز از نوع رياليتي شو هستند که توسط يک شرکت در ترکيه توليد و در يوتيوب منتشر میشوند. موضوع برنامه عشق ابدي «عشق يابی» است و محور مسابقه زن روز «مد و پوشش». پخش هر دو برنامه از سال جاری خورشيدی آغاز شده است.
نهادهای قضايی و امنيتی ايران پيشتر نيز با برنامههای مشابه در يوتيوب، از جمله «بلايند ديت»، برخورد کرده بودند.
مدّعی جهان پهلوان از مادر زاد!