Saturday, Nov 15, 2025

صفحه نخست » پیگرد قضایی شرکت‌کنندگان «عشق ابدی» و «زن روز»

series.jpgایران وایر - خبرگزاری فارس، نزديک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۲۴ آبان گزارش داد که مراجع قضايی صفحات تعدادی از شرکت‌کنندگان دو برنامه اينترنتی «عشق ابدي» و «زن روز» را توقيف کرده و صاحبان اين صفحات را مورد پيگرد قرار داده‌اند.

اين رسانه امنيتی مدعی شده است که اين دو برنامه به دليل ترويج سبک زندگی «ضدحيا و ضدخانواده» و ارائه محتوای «مغاير با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور» مشمول برخورد قانونی شده‌اند.

فارس به نقل از مقام‌های قضايی نوشته است که برنامه عشق ابدي «دارای مضامينی مرتبط با روابط نامتعارف با جنس مخالف و هنجارشکنی در حوزه سبک زندگی» بوده و مسابقه زن روز نيز «نمايش جذابيت‌های جسمی و جنسی و مصداق ترويج محتوای مغاير با ارزش‌های اخلاقی» ارزيابی شده است.

برنامه‌های عشق ابدي و زن روز از نوع رياليتي شو هستند که توسط يک شرکت در ترکيه توليد و در يوتيوب منتشر می‌شوند. موضوع برنامه عشق ابدي «عشق يابی» است و محور مسابقه زن روز «مد و پوشش». پخش هر دو برنامه از سال جاری خورشيدی آغاز شده است.

نهادهای قضايی و امنيتی ايران پيشتر نيز با برنامه‌های مشابه در يوتيوب، از جمله «بلايند ديت»، برخورد کرده بودند.

مطلب قبلی...
conductor.jpg
ارکستر سمفونیک تهران برای نخستین بار با رهبری یک زن روی صحنه رفت
مطلب بعدی...
hakhorsandi.jpg
مدّعی جهان پهلوان از مادر زاد!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
one15.jpg
۷ نوع سرفه و راه‌های تشخیص و درمان هرکدام
oholic15.jpg
هضم غذا های مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
daily15.jpg
دیدار مهناز افشار با خواهرش محبوبه بعد از دوسال
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد
goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد

از سایت های دیگر

دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
onenews1.jpg
عباس پشمی سردسته الواط اصفهان
newso_040819.jpg
موارد آرایشی که مردها دوست ندارند!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy