شیخ و شاپور؟ مهران رفیعی

تو ای شیخی که گشتی شکلِ بافور

چرا پشتک زنی بر رخشِ شاپور؟

چماقِ داعشی دیگر نداری؟

نقابِ خسروان بر رخ گذاری؟

مُرادت جز دغلکاری دگر چیست؟

مگر طوسی ندیم هر شبت نیست؟

فراموشت شده گفتارِ دیروز؟

که خواندی روضه ها بر ضدِ نوروز

نمی لرزی دگر چون شاخهِ بید؟

اگر گوید کسی از جام و جمشید

چرا خواهی سرودِ مِهرِ ایران؟

چو از جورت شده این خانه ویران

تو کز خانِ مغول بهتر نبودی

به تیغِ بدتری جان ها ربودی

نبستی محفلِ سور و صفا را؟

نکردی در بدر اهلِ وفا را؟

چراغِ معرفت کردی تو خاموش

که ایرانِ کهن گردد فراموش

ز بس گفتی دروغ از دین وِ ایمان

نبینی گِرد خود جز پاچه خواران

چو عمری حرمت ما را شکستی

نگیرد دستِ تو میهن پرستی

بیا بیرون کنون از سینهِ خاک

که گردد مُلک ما از خودسری پاک

نوشته دختری بر روی ِ دیوار

فروزد آسمان بعد از شبِ تار

صدای عدالت، حرکت ما برای دادخواهی، بهروز اسدی
پرچم شیر و خورشید میان تاکتیک‌های رژیم و مقاومت ملی: نگاهی تاریخی و معاصر، اسماعیل لیاقت

عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
رونمایی از کتاب " استادان بازیگری " ، نوشته ی " ریچارد برستوف " و ترجمه ی " پیمان معادی "
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست
پلمب رستوران و بازداشت بهادر وحشی در ترکیه
تصاویر ریحانه پارسا برای یک برند ایرانی
عروس جو بایدن کیست و چگونه همسر هانتر بایدن شد؟
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا

مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
زندگی همسر یاسر عرفات و دخترش در پاریس و جزیره مالت
کلک های تبلیغاتی برای گول زدن خریداران

