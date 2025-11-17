سی نفری می شدند یازده دختروالباقی پسر. این تعداد را پسری که عقب دار گروه بود هنوز بیاد دارد.



یک روز زیبای بهاری در راه کلیبر. هوا به گونه ای لطیف وسبک بود که احساس می کردی تمامی مغز استخوانهایت لبریز از هواست ومی توانی پرواز کنی . چهره ها ی شاد وجوان . دانشجویان دانشگاه تبریز بودند . با کوله بارها ی سنگین از اهر که خارج شدند جاده ای زیبا که در دو طرف آن درختان سپیدار ومیوه صف کشیده بودند در مقابلشان ظاهر شد.



درختانی غرق در غنچه های سفید , صورتی که برخی به بنفش می زدند . گل برگ های ریخته بر جاده مانند فرشی مخملین زیر پایشان بود با دشتی زیبا دراطراف که در دور دست آن کوهها صف کشیده بودند.



پرندگان مهاجر با سر وصدا از بالای سرشان می گذشتند . رمه های بزرگ گوسفندان همراه چوپان هائی که هی هی می کردند در حال عبور بودند . صدای وز وز هزاران زنبور که لابلای درختان تازه شکوفه زده می چرخیدند مانند یک موسیقی به گوش می رسید .



سر گروه پسری شمالی بود . اندامی کشیده ولاغر باصورتی کشیده وچشمانی بس مهربان. نامش حسن ذکی زاده بود



جلو دار حاجی دانشجوی دانشکده کشاورزی بود که بسیار زیبا بیاتی ها ی آذری را می خواند . کوهنوردی ماهر!



طراوت و زیبائی فضا حتی بر خواندن آواز ها نیزتا ثیز نهاده بود. شعرها در وصف بهار بود وطبیعت .حاجی میخواند.یازن اولنده گنجه چولنده



چخب لار ینه ده گوزل لاله لر، گوزل لا له لر



یاغشدان اسلاننان یارپاق لارنه



سرب لر دره یه گوزل لاله لر



یاز گلر اللره دورنا لار اوچار



باز در دشت گنجه لاله ها قد کشیده اند.



برگ های خیس خورده از باران نشان را پهن کرده اند در سرتا سر دره ها آی لاله های زیبا



بهاراز راه می رسد به ایل ها سرمی زند.



دورنا ها پرواز میکنند .





گروه می خواند! نفس گرم زندگی که از تن های جوان به شور آمده بر می خاست ! فلک را به بندگی می طلبید . در دور دست چهار قله کله قندی , آرام آرام چادر مه صبحگاهی را از سر می گرفتند ودر دشتی وسیع پهن می کردند. چونان پادشاهانی که با تاج خود از خواب بر خیزند.تصور آن لحظه ممکن نیست !دشتی وسیع که در چهار کنج آن کوههای بلند مخروطی سر بر افراشته بودند . دشتی پوشیده از گلهای نرگس سفید چونان که گوئی هنور برف بر زمین مانده است. ده ها چشمه از زمین می جوشید . به هر میزان که به دشت نزدیک می شدند بوی سگر آور خاک با بوی هزاران هزار نرگس شبنم خورده در هم می پیچید. تللو رنگارنگ ذرات شبنم در تابش نخستین اشعه خورشید گوئی صدها رنگین کمان بسته بود. صدای آرام جاری شدن آب را زیر خاک حس می کردند. عقب دار گروه غرق در رویای خود بودمی خواست فریاد بکشد.دستهایش راچون بالی بگشاید وپرواز کند به نرگس ها خیره شده بود . حس می کرد قادر نیست بتمامی این همه لذت وزیبائی را در اندرونه خود جای دهد.



در درودست در دامنه چند ین روستائی در حال شخم زدن زمین با گاو آهن بودند.