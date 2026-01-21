Wednesday, Jan 21, 2026

آتیکا احمدِ ۲۳ ساله؛ سفیر سلامت در ولزِ-بریتانیا است. او می‌گوید در مدارس به ما یاد می‌دهند چطور شغل جدید پیدا کنیم، اما هیچ‌کس به ما یاد نمی‌دهد چطور سالم زندگی کنیم. به‌گفته او، آموزش سلامت باید پیش از آموزش شغل و بازار کار داده شود.

