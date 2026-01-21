آتیکا احمدِ ۲۳ ساله؛ سفیر سلامت در ولزِ-بریتانیا است. او میگوید در مدارس به ما یاد میدهند چطور شغل جدید پیدا کنیم، اما هیچکس به ما یاد نمیدهد چطور سالم زندگی کنیم. بهگفته او، آموزش سلامت باید پیش از آموزش شغل و بازار کار داده شود.
Meet 23yrs old Athika Ahmed. She is a Health Ambassador in wales, UK.-- Coding Doctor (@CodingDoctor) January 21, 2026
She says in schools we are taught how to get a job but no one teaches you how to be healthy. Teach those things before you teach how to get a job. pic.twitter.com/bFiYuu34BX
***
واکنش عباس میلانی به کشتار مردم به دستور خامنه ای