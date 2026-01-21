Wednesday, Jan 21, 2026

macronglasses.jpgدر حاشیه اجلاس داووس، ظاهر غیرمعمول امانوئل مکرون بیش از محتوای سخنرانی‌اش توجه‌ها را جلب کرد. رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه هنگام حضور در جمع رهبران جهان در مجمع جهانی اقتصاد، در فضای بسته با عینک آفتابی آویاتورِ آبی و براق ظاهر شد؛ انتخابی که خیلی زود به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

مکرون در سخنرانی خود توضیحی درباره این عینک نداد، اما رسانه‌های فرانسوی نوشتند او دچار «خونریزی زیرملتحمه» (پارگی رگ چشم) شده است. این عارضه معمولاً خطری برای بینایی ندارد، اما برخی برای جلب توجه نکردن ترجیح می‌دهند عینک بزنند.

با این حال، سکوت الیزه راه را برای طعنه کاربران شبکه اجتماعی باز گذاشت. فردی نوشت «سیلیِ معروف» را یادتان هست؟ «این‌بار دیگر سیلی نبوده، شاید از بانوی اول مشت خورده!»

واکنش دونالد: رئیس‌جمهور آمریکا با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «رئیس‌جمهور مکرون... دیروز دیدمش با آن عینک‌های آفتابیِ زیبا... نمی دانم چه بلایی سرش آمده؟!»

