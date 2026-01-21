خبرنامه گویا - در جریان خطبه نماز جمعه در یک مرکز جوانان در بروکلینِ نیویورک، «امام» محمد بدوی، مدیر این مرکز، گفت که بهعنوان یک مسلمان، مأموریت زندگی خود را «مبارزه تا آخرین نفس با دولت ایالات متحده و ارتش آمریکا» میداند و این را «دلیل وجودی» خود توصیف کرد.
او در ادامه افزود که از دولت آمریکا یا ارتش این کشور هراسی ندارد و مدعی شد حتی اگر جسمش درهم شکسته شود، «روح درون او دستنیافتنی» است!
او در ادامه گفت که به باورش خداوند در نهایت مخالفانش را کنار خواهد زد و جای آنان را دیگران خواهند گرفت، و اینکه او خود شاهد این روند باشد یا نه، بهگفته او اهمیتی ندارد. وی تأکید کرد که قصد دارد تمام توان، دارایی و نیروی معنوی خود را تا پایان عمر صرف مبارزه با آنچه «ستم و بیعدالتی» میخواند کند؛ یا تا زمانی که بهگفته او این ستم و بیعدالتی پایان یابد.
During a Friday sermon in Brooklyn, NY MAS youth center director Mohammad Badawy said: "as a Muslim, my life's mission is to fight the U.S government, the U.S army, and ICE until my last breath - that is my reason for existence." pic.twitter.com/pUvTp6uNu2-- Open Source Intel (@Osint613) January 20, 2026
***
