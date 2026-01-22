جمهوری اسلامی ۴۷ سال بذر نفرت، خشونت، دروغ، فقر و فلاکت در جامعه کاشت و اکنون دارد محصول اش را در خیابانها درو می کند. متاسفانه جامعه هم‌ از این بذر ها مصون نمانده است. این اخلاقیات متاسفانه تاثیر خود را هم بر جامعه گذاشته و رهایی از آنها نیاز به گذشت زمان است.

جامعه‌ای که ۴۷ سال خشونت، تحقیر، فقر و فلاکت تجربه کرده است، بسیار دشوار بتواند برای رسیدن به آزادی، سیاست مبارزه خشونت پرهیز و آرام را دنبال کند. خشونت، خشونت می اورد و این زنجیره، می تواند ادامه پیدا کند و شیرازه جامعه را از هم بپاشد. روند اوضاع سیاسی متاسفانه به این سمت می رود. دو قطبی شدن جامعه و اپوزیسیون هم ناشی از همین سمومی است که ج.ا به جامعه تزریق کرده است.

بنابراین ادامه وضع موجود در غیاب رهبری کاریزماتیک, دانا و توانا که منافع جامعه را بر قدرت ترجیح دهد و مورد قبول اکثر طبقات و اقشار جامعه باشد به یک خطر جدی برای موجودیت ایران تبدیل شده است.

در این مدت ۴۷ سال که ج.ا از درون مشغول تخریب ایران بود، با همه دنیا در افتاده بود, به اشاعه تروریسم می پرداخت، نیروهای نیابتی تشکیل میداد و به دشمن تراشی برای خود و ایران مشغول بود، اپوزیسیون و دولت های خارجی هم بیکار ننشسته بودند. همه این سالها جریانهای سیاسی و حتی دولت های خارجی هم مشغول ترسیم نقشه های خود برای آینده ایران بودند. طیف های مختلف اپوزیسیون های ایرانی سالهاست که برای سرنگونی رژیم و آینده ایی بهتر مبارزه می کنند.

یک بخش از این اپوزیسیون که میشود آنها را به جمهوری خواه و‌ چپ و دمکرات دسته بندی کرد، ظاهراً چنین بنظر می رسد که فعلا چیزی برای برداشت محصول ندارند. اینها نه حزب منسجمی دارند و نه رهبر کاریزماتیکی که مردم بتوانند حول آن جمع شوند. البته در فضای ملتهب سیاسی امروز و پرو‌پاگاندای رسانه‌ای رقیب این فقط ظاهر قضیه است. البته عدم توان آنها در ارایه یک الترناتیو قوی برای امروز ایران ناشی از عدم دستیابی آنها به منابع مالی و امکانات فنی مثل رادیو و تلویزیون و عدم حمایت دولت ها از آنها هم هست. در دنیای امروز بدون داشتن این امکانات، رساندن صدای خود به گوش مردم تقریبا غیر ممکن است. اما اینها در واقع یک نیروی اجتماعی قوی و فعلا آرام تر از رقیب هستند. اگر صدای اینها خوب شنیده نمیشود، به این معنا نیست که اینها نیستند یا ضعیف اند. به درجه ای که جناح رقیب برای مطرح شدن، خود را به آب و آتش می زند و به هر ریسمانی چنگ می اندازد و همه نرم‌های یک رقابت سالم را نادیده می گیرد، اینها روز به روز قویتر می شوند و ورق بر خواهد گشت.

در دوران انقلابی همه‌چیز به سرعت تغییر می کند. به یاد بیاوریم انبوه سازمان‌ها و تشکل ها و مطالبات انها بعد از انقلاب ۵۷ و مقایسه آن با روزهای قبل از انقلاب.

در مقابل الترناتیو پادشاهی یا سلطنت طلب در این سه دهه بسیار هوشمندانه عمل کرده است. اینها از همه امکانات تبلیغی نهایت استفاده را کرده اند. اینها با داشتن دو تلویزیون ۲۴ ساعته و سایت های یوتیوبی و اینستاگرامی توانسته اند با زبانی ساده، عامه پسند و پوپولیستی توی تمام خانه ها وارد شوند و پیام خود را به گوش مردم برسانند. همه می دانیم که در این دو سه دهه کسی در ایران تلویزیون ج.ا نگاه نمی کند و تلویزیون «من و تو» و «انترناسیونال» به کانال های محبوب مردم تبدیل شده است. اینها عملا در این مدت طولانی در کنار برنامه های سرگرمی کننده و مدرن با کارمندانی شیک‌پوش به تبلیغ باز گشت پادشاهی و سلطنت در ایران مشغول بوده اند و آقای پهلوی را به برند خود تبدیل کرده اند.

آنچه امروز در خیابانهای ایران صدا می زنند محصول دو دهه کار مستمر، حرفه ای و شیک و مدرن این جریان است.

کسانی که امروز در ایران آقای پهلوی را صدا می زنند عمدا جوانانی هستند که تا چشم به جهان گشوده اند، جهنم ج.ا را دیده اند. تلویزیون ج.ا در این ۴۷ سال برای اینها چیزی جز آیه و دعا و نوحه و گریه و غم و آه و ناله و تنفر و مرگ چیز دیگری عرضه نکرده است. بنابراین استقبال عمومی از این تلویزیون ها بخاطر برنامه های متفاوت و متنوع امری قابل فهم و انسانی است. علاوه براین تجربه تلخ، مشقت بار و نا امید کننده زندگی برای جوانان از یک طرف و دیدن ویدیو کلیب های نوستالژی زمان شاه از طرف دیگر، اعاده اوضاع سابق برایشان به یک‌ آرزو تبدیل شده است.‌ در ذهن این جوانان جوانب منفی و‌ حقارت آمیز زندگی در رژیم سابق رنگ باخته یا اصلا نمی شناسند. امروز یک آدم ۴۰ ساله در زمان انقلاب تازه ۷ سال داشته است. اینها بناچار بین زندگی خفت بار، همراه با فشار های اقتصادی زندگی در ج.ا، با آنچه با چشم خود ندیده اما بمباران تبلیغاتی آن را هر روز دیده و شنیده اند, گذشته را انتخاب میکنند. شعار «جاوید شاه» یا «پهلوی بر می گردد» ناظر بر این آرزو است. البته «جاوید شاه» و «پهلوی بر میگرده» به معنای یک دهان کجی و بروز خشم خود به رژیم هم هست.