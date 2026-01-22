چکیده مطلب

این مقاله به بررسی تحولات اخیر در روابط ایران-عربستان سعودی در سایه اعتراضات گسترده داخلی ایران در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و اوایل ژانویه ۲۰۲۶ می‌پردازد. با تمرکز بر چارچوب نظری واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، نشان می‌دهد که چگونه تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) برای دخالت در امور ایران، کشورهای عربی خلیج فارس - به ویژه عربستان سعودی، قطر، عمان و ترکیه - را به سمت دیپلماسی احتیاطی و همکاری موقت با تهران سوق داد. این تغییر، که از تنش‌های ایدئولوژیک و رقابت‌های ژئوپلیتیکی پیشین فاصله می‌گیرد، احتمالاً ناشی از ترس مشترک از بی‌ثباتی منطقه‌ای، اختلال در بازار انرژی، مهاجرت گسترده، حملات تلافی‌جویانه ایران، هژمونی اسرائیل و حتی خلأ قدرت ناشی از فروپاشی احتمالی رژیم ایران است. مقاله همچنین علل عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدها را بررسی می‌کند، از جمله دیپلماسی پشت‌پرده، کمبود آمادگی نظامی آمریکا و پیام‌های خصوصی از ایران. بر اساس گزارش‌های خبری معتبر و تحلیل‌های مراکز تحقیقاتی، استدلال می‌کند که این رویداد ممکن است نقطه عطفی در بازتعریف ائتلاف‌های خاورمیانه باشد، هرچند پایداری آن وابسته به عوامل داخلی ایران و سیاست خارجی آمریکا است.

خاورمیانه همواره صحنه رقابت‌های پیچیده قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. روابط ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو بازیگر اصلی در خلیج فارس، اغلب با تنش‌های ایدئولوژیک (شیعه-سنی)، رقابت بر سر نفوذ در یمن، سوریه و لبنان، و اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همراه بوده است. با این حال، توافق عادی‌سازی روابط در مارس ۲۰۲۳ (با میانجی‌گری چین) نشان‌دهنده امکان تغییر در این الگو بود. اما اعتراضات گسترده داخلی ایران در دسامبر ۲۰۲۵، که به دلیل بحران اقتصادی (تورم ۵۲ درصدی و سقوط ۴۰ درصدی ارزش ریال) آغاز شد و به سرعت به مطالبه تغییر رژیم تبدیل گردید، دینامیک جدیدی ایجاد کرد.

این اعتراضات، که تا ژانویه ۲۰۲۶ به تمام استان‌های ایران گسترش یافت و منجر به کشته شدن برآورد شده ۱۲٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ معترض (طبق گزارش‌های رسانه‌های خارجی مانند ایران اینترنشنال و ساندی‌تایمز) و بازداشت حدود ۱۸٬۰۰۰ نفر شد، تهدیدهای مستقیم ترامپ را برانگیخت. (توجه: آمار رسمی حکومت ایران بسیار پایین‌تر، حدود ۲٬۰۰۰-۳٬۰۰۰ است، اما منابع مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران و HRANA آمار تأییدشده را تا ۴٬۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، در حالی که برآوردهای کلی بالاتر است). ترامپ از ۲ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اگر سرکوب ادامه یابد، آمریکا آماده دخالت نظامی است. این تهدیدها، که با عقب‌نشینی ترامپ در ۱۵ ژانویه همراه شد، فرصتی برای کشورهای عربی ایجاد کرد تا با دیپلماسی فعال، از حمله احتمالی آمریکا جلوگیری کنند و روابط خود با ایران را بازسازی نمایند.

این مقاله با استفاده از روش تحلیل کیفی و مطالعه موردی، به بررسی نقش عربستان سعودی، ترکیه، قطر و عمان در این فرآیند می‌پردازد و استدلال می‌کند که این تحول، نمونه‌ای از "همزیستی اجباری" در چارچوب واقع‌گرایی است، جایی که منافع امنیتی مشترک بر ایدئولوژی غالب می‌شود. همچنین، علل نگرانی کشورهای خلیج فارس و عوامل مؤثر در عقب‌نشینی ترامپ را به طور مفصل بررسی می‌کند، با تأکید بر احتمال فروپاشی رژیم و خلأ قدرت.

زمینه تاریخی: از رقابت به عادی‌سازی اولیه

روابط ایران-عربستان پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، با رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی تعریف شده است. عربستان سعودی ایران را به عنوان تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای می‌دید، به ویژه در زمینه حمایت از گروه‌های شیعه در یمن (حوثی‌ها) و لبنان (حزب‌الله). توافق ۲۰۲۳، که منجر به بازگشایی سفارتخانه‌ها شد، گامی اولیه بود اما پایدار نماند، زیرا تحریم‌های آمریکا و تنش‌های هسته‌ای ادامه داشت.

اعتراضات ۲۰۲۵-۲۰۲۶، که بزرگ‌ترین چالش داخلی برای جمهوری اسلامی از زمان جنبش سبز ۲۰۰۹ بود، ضعف ساختاری رژیم را برجسته کرد. سرکوب شدید توسط سپاه پاسداران و بسیج، با استفاده از تیراندازی مستقیم و blackout اینترنت، واکنش بین‌المللی را برانگیخت. سازمان ملل این رویداد را "سرکوب بی‌سابقه" نامید. این شرایط، زمینه‌ای برای تهدیدهای ترامپ فراهم کرد، اما همزمان کشورهای عربی را به فکر جلوگیری از تشدید تنش انداخت.

تهدیدهای ترامپ و واکنش آمریکا

دونالد ترامپ، که در نوامبر ۲۰۲۴ دوباره به ریاست‌جمهوری رسید، سیاست "حداکثر فشار" علیه ایران را احیا کرد. از ۲ ژانویه، ترامپ تهدید کرد که اگر اعدام معترضان ادامه یابد، آمریکا "اقدام قوی" خواهد کرد. این تهدیدها، که با پست‌های اجتماعی و مصاحبه‌ها همراه بود، شامل آمادگی برای حمله نظامی بود. با این حال، تا ۱۵ ژانویه، ترامپ عقب‌نشینی کرد و ادعا کرد که "کشتارها متوقف شده" است.