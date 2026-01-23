گمیلیل، وزیر اسبق اطلاعات اسرائیل در شبکه اکس نوشت:
از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار نفر نابینا شدهاند، بیش از ۴۳ هزار نفر جان باختهاند و بیش از ۳۵۰ هزار نفر مجروح شدهاند.
۴۳ هزار کشته!
نه «درگیری»، نه «آشوبگری » این یک کشتار سازمانیافته است.
بر اساس یک گزارش حقوق بشری جدید، جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ حدود ۴۳ هزار شهروند در جریان سرکوب اعتراضات سراسری است. این رژیم تنها با گلوله، شکنجه و ارعاب گسترده قدرت خود را حفظ میکند.
سکوت جامعه جهانی بیطرفی نیست -- همدستی است.
این رژیم تمام مشروعیت خود را از دست داده است.
43,000 הרוגים!-- גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) January 22, 2026
לא "עימותים", לא "מהומות" - טבח שיטתי!
לפי דו"ח זכויות אדם עדכני, המשטר האסלאמי באיראן אחראי למותם של כ־43 אלף אזרחים בגל דיכוי המחאות. זהו משטר שמחזיק בכוח רק באמצעות ירי, עינויים והפחדה המונית.
השתיקה הבינלאומית אינה ניטרליות - היא שותפות.
המשטר הזה איבד כל... pic.twitter.com/OF2O9MA1wY
ترامپ: نیروی بزرگی به سوی ایران در حرکت است
اثر ساچمه بر تن پزشک و جانباز جنگ ایران و عراق