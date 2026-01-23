Friday, Jan 23, 2026

صفحه نخست » وزیر اسبق اطلاعات اسرائیل: تعداد کشته‌ها تا این لحظه را ۴۳،۰۰۰ تن اعلام کرد

22.jpgگمیلیل، وزیر اسبق اطلاعات اسرائیل در شبکه اکس نوشت:

از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار نفر نابینا شده‌اند، بیش از ۴۳ هزار نفر جان باخته‌اند و بیش از ۳۵۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

۴۳ هزار کشته!
نه «درگیری»، نه «آشوبگری » این یک کشتار سازمان‌یافته است.

بر اساس یک گزارش حقوق بشری جدید، جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ حدود ۴۳ هزار شهروند در جریان سرکوب اعتراضات سراسری است. این رژیم تنها با گلوله، شکنجه و ارعاب گسترده قدرت خود را حفظ می‌کند.

سکوت جامعه جهانی بی‌طرفی نیست -- همدستی است.

این رژیم تمام مشروعیت خود را از دست داده است.

43k.jpg

مطلب قبلی...
trump.jpg
ترامپ: نیروی بزرگی به سوی ایران در حرکت است
مطلب بعدی...
sachme.jpg
اثر ساچمه بر تن پزشک و جانباز جنگ ایران و عراق

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily23.jpg
کاترین شکدم در تظاهرات ایرانیان لندن
goftar31-1.jpg
مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی کیست؟
one23-1.jpg
میشل اوباما در مجله ووگ
newso.jpg
سنت‌هایی که شاید بی‌معنی باشند، اما هنوز در این کشورها وجود دارند
daily23-1.jpg
تصاویری از آخرین جاسوس موساد در ایران که درگذشت
goftar24-1.jpg
رضا مرعشی ‏نوه آیت الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در امریکا
daily22-1.jpg
معصومه شیخ حسنی دختر کامبیز شیخ حسنی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در کانادا
goftar14-1.jpg
مداح ژیگول حکومتی کیست

از سایت های دیگر

سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
قابلیت چت‌جی‌پی‌تی برای مکالمه با محتوای جنسی
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar25-1.jpg
فرشته میرهاشمی؛ همسر اول رضا رویگری کیست؟
one24-2.jpg
رضا فاضلی ازبازیگری تا فعالیت سیاسی بعد ازانقلاب و از دست دادن فرزندش در بمبگذاری
newso_112320.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy