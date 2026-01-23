گمیلیل، وزیر اسبق اطلاعات اسرائیل در شبکه اکس نوشت:

از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار نفر نابینا شده‌اند، بیش از ۴۳ هزار نفر جان باخته‌اند و بیش از ۳۵۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

۴۳ هزار کشته!

نه «درگیری»، نه «آشوبگری » این یک کشتار سازمان‌یافته است.

بر اساس یک گزارش حقوق بشری جدید، جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ حدود ۴۳ هزار شهروند در جریان سرکوب اعتراضات سراسری است. این رژیم تنها با گلوله، شکنجه و ارعاب گسترده قدرت خود را حفظ می‌کند.

سکوت جامعه جهانی بی‌طرفی نیست -- همدستی است.

این رژیم تمام مشروعیت خود را از دست داده است.