اعتراضات سراسری و سرکوب گسترده پس از آن معمولا جوامع را در معرض ناآرامی، وقوع جرم و استفاده از زور و ظهور گروه‌های تبهکاری قرار می‌دهد. ایران در دو هفته اخیر شاهد یکی از گسترده‌ترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده و مردمان آن یکی از خون‌بارترین سرکوب‌ها را تجربه کرده‌اند.

با «تورج اتابکی»، استاد تاریخ اجتماعی دانشگاه «لایدن» هلند در این ‌باره گفت‌و‌گو کرده‌ایم. این مورخ که بر مطالعه تاریخ اجتماعی، تاریخ فرودستان، تاریخ کار و کارگری، تجدد و نوسازی در قلمرو جغرافیایی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی متمرکز است در این گفتگو با مقایسه تجربه انقلاب ۱۳۵۷ ایران و دو انقلاب روسیه و فرانسه به بررسی توان جماعت در خیابان پرداخته‌است.

*با توجه به سراسری شدن اعتراضات ضد حکومتی در ایران و گسترده‌شدن آن به شهرهای کوچک و با توجه به سوابقی که از چنین خیزش‌ها و حرکت‌های انقلابی داریم، در بستر چنین ناآرامی‌ها و از نظم خارج‌شدن‌ها باید انتظار وقوع چه جرایمی را در جامعه داشته‌باشیم؟

در خیزش‌های انقلابی از نوعی که اکنون در میهن‌مان شاهد آن هستیم و هدف آن‌ها تغییر بنیادین نظام سیاسی است، می‌توان سه فرایند عمده را رصد کرد؛ فرایندهایی که گاه به‌صورت هم‌زمان رخ می‌دهند: نخست: تضعیف اقتدار دولت و نهادهای اجرایی آن، دوم: خلأ موقت قدرت و سوم: اخلاقی‌شدن خشونت.

در چنین شرایطی، دولت و نهادهای وادارگر و غیر وادارگر آن به‌تدریج توان انجام وظایف خود را از دست می‌دهند. خلأ دوم، یعنی خلأ موقت قدرت، به معنای فروپاشی کنترل قانونی است؛ بدین معنا که قانون، آن‌گونه که پیش‌تر تعریف و پذیرفته می‌شد، دیگر مرجع عمل نیست و احترام خود را از دست می‌دهد.

فرایند سوم، اخلاقی‌شدن خشونت است. یعنی خشونتی که پیش‌تر در عرف اجتماعی امری مذموم تلقی می‌شد، اکنون در قالب «ضرورت تاریخی»، «خون‌خواهی» یا «عدالت انقلابی» توجیه می‌شود و به بخشی از اخلاق مسلط جامعه بدل می‌گردد.

به داوری من، این سه فرایند را می‌توان به‌روشنی در انقلاب ۱۳۵۷ ایران مشاهده کرد، همان‌گونه که در انقلاب‌های پیشین در سرزمین های دیگر، از جمله انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه نیز قابل ردیابی‌اند.

برای مثال، در انقلاب فرانسه شاهد آن هستیم که مردم خود دست به قانون‌گذاری و اجرای آن می‌زنند. آنان مجری فرامین خویش می‌شوند، محاکمات انقلابی در شهرها و روستاها برپا می‌کنند و با اجماعی سریع، آنچه را خود «قانون انقلاب» می‌خوانند به اجرا درمی‌آورند. این رفتار به‌ویژه در دوران «ژاکوبن‌ها» به‌وضوح قابل مشاهده است؛ دورانی که هر گروه برداشت خاص خود را از عدالت داشت. در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نیز نمونه‌های مشابهی از این دست قابل رصد است.

*در چنین شرایطی به راحتی می‌توان انتقامجویی‌های شخصی را زیر برچسب‌زدن‌ها عملی کرد یا رقیب را به شکلی ناسالم حذف کرد. به نظر می‌رسد در جریان انقلاب ۵۷ بسیاری صرفا با توسل به این که فلانی طاغوتی یا ساواکی است موفق شدند چنین کنند.

حتی پیش از رسیدن انقلاب به روز ۲۲بهمن ۱۳۵۷، ما شاهد بروز چنین وضعیتی بودیم. گروه‌هایی از مردم که به انقلاب نپیوسته بودند، مورد تهدید قرار می‌گرفتند. برای مثال، بخشی از اصناف که هنوز به اعتصابات سراسری نپیوسته بودند، تهدید می‌شدند که در صورت عدم همراهی، اموال و خانه‌هایشان به آتش کشیده خواهد شد.

چنین تهدیدهایی را در مورد کارگران صنعت نفت در خوزستان نیز مشاهده کردیم. در مساجد و تکیه‌های این استان، به‌ویژه در شهر اهواز، هواداران آیت‌الله خمینی گرد هم می‌آمدند تا برای تهییج و وادار کردن کارگران صنعت نفت به پیوستن به اعتصاب سراسری، با مخالفان اعتصاب مقابله کنند؛ مقابله‌ای که نه مبتنی بر گفت‌وگو، بلکه غالباً خونین بود. حتی شاهد مواردی از ترور نیز بودیم؛ از جمله ترور «ملک‌محمد بروجردی»، رئیس بهره‌برداری‌های شرکت نفت در شرق اهواز، در تاریخ دوم دی ۱۳۵۷.

مغازه‌داران نیز برای تعطیلی اجباری واحدهای صنفی خود تحت فشار قرار می‌گرفتند و گاه تهدید می‌شدند که اگر «سهم امام» را برای پیشبرد انقلاب نپردازند، تمام دارایی خود را از دست خواهند داد. مجریان این تهدیدها و اعمال خشونت، دسته‌های زورگو و کمیته‌هایی بودند که گاه با نام «کمیته امام» و گاه «کمیته انقلاب» فعالیت می‌کردند. پس از پیروزی انقلابیون مسلمان، این گروه‌ها رسماً «کمیته انقلاب اسلامی» نام گرفتند.

این دسته‌ها و کمیته‌ها در پیوند با شبکه‌ای از مساجد محلی و زیر نظر نمایندگان آیت‌الله خمینی فعالیت می‌کردند و اهداف خود را معمولاً با صلاحدید روحانیان محل تعیین می‌کردند.